Caparrós: "Estoy capacitado para ser el próximo seleccionador"

El entrenador Joaquín Caparrós, uno de los candidatos a entrenar a la selección española, detalló su modelo en el 'EFE Fórum Deportes' en torno a diversos aspectos de la dirección de un grupo, como pasión, cantera, formación, especialización, adaptación del sistema a las cualidades de los jugadores y gen ganador.

"Para todo en la vida, si no se tiene energía y pasión, apagas. El entrenador tiene que transmitir pasión y energía. Del fútbol no hay nada malo. Ni hasta los momentos que me han cesado. Ese fracaso está ahí y te tienes que preparar para el siguiente reto", explicó en el acto de este martes en la sede de EFE moderado por Luis Villarejo, director de Deportes de la agencia.

Esa pasión la ha trasladado a cada equipo que ha dirigido. En el Athletic, "un club muy grande y con muchos sentimientos", enfocó de inmediato "en la historia". "Veo toda la historia y me incorporo al cuerpo técnico a Iríbar, casi abuso de él entre comillas, porque me pone en lo que es el Athletic", añadió.

"A mí la cantera siempre me ha gustado. He ganado títulos, he llegado a finales, es cierto que los títulos te dan prestigio, pero cuando tu ves a la cantidad de chiquillos que van creciendo y que son campeones del mundo...", repasó. "De los 23 futbolistas que nos hicieron disfrutar a todos en el Mundial, seis futbolistas los entrené yo, por lo tanto te tocan la fibra cuando son campeones del mundo y te hacen una llamada".

"Sea quién sea el entrenador y la forma que sea depende de las cualidades que tengan sus futbolistas. Tu no puedes ir contra el sentido natural. El éxito de un entrenador, y la obligación, es sacarle el máximo rendimiento a la plantilla que tienes. Tienes unas cualidades y las tienes que explotar", expuso en ese sentido, otra de sus señas de identidad.

Para Caparrós, su cuerpo técnico también es básico. "El fútbol requiere de especialistas y siempre he querido tener los mejores, la gente más preparada", apuntó el entrenador. "Tan importante es que tu lleves tu equipo como saber lo que tienes en tu casa", añadió.

Él incorporó a Luis Llopis, actual preparador porteros del Real Madrid, a su paso por el Athletic, el Granada o el Levante, en el que trabajó con el costarricense Keylor Navas. "Con todos ha trabajado mucho, pero con el que más ha disfrutado es con Keylor. Tenía y tiene ese hambre de llegar arriba y técnicamente no había trabajado tan específico nunca", recordó sobre el guardameta.

También considera "fundamental" contar con una persona de comunicación en el cuerpo técnico, pero "full time"; con un técnico de grabación que filme los entrenamientos, para, en el momento, "calentito", "corregir, potenciar o decirle que tiene que tener más intensidad" al jugador; y con especialistas "de salud" y un "nutricionista a tiempo completo", en comidas, desplazamientos...