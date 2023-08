Las campeonas de la selección española recorren en autobús las calles de Ibiza mostrando la Copa Mundial a los aficionados

La selección española femenina de fútbol ha aterrizado este martes al mediodía sobre las 13:20 horas en el aeropuerto de Ibiza para celebrar la victoria en la Copa del Mundial Femenino de Fútbol. Las chicas de Jorge Vilda consiguieron la victoria tras un gol histórico de Olga Carmona en el minuto 29 contra la selección de Inglaterra.

Las jugadoras han llegado en un vuelo chárter y a pesar de que no se sabía muy bien a la hora que llegarían, no había muchos aficionados esperándolas. No obstante, un grupo de seguidores muy reducido se ha acercado a la terminal del aeropuerto para recibir a las jugadoras al grito de 'campeonas del mundo'.

Las futbolistas harán un desfile en autobús hasta el Consell de Eivissa, donde serán recibidas por las autoridades de la isla. El autobús descapotable saldrá desde la rotonda que une la Avenida de España y la E-10 y se dirigirá hasta la sede del Consell. La selección mostrará el trofeo de Copa del Mundo a los aficionados.

Sobre las 17:30 horas tendrá lugar una recepción institucional en donde estarán las principales instituciones insulares, además de representantes de la Federación balear de Fútbol y clubs de fútbol de la isla. Posteriormente, las jugadoras disfrutarán de unos días de vacaciones en la isla.

Luis Rubiales: "En Ibiza celebramos la boda de Jenni y Luis Rubiales"

En el directo en Instagram de la jugadora del Barça Salma Paralluelo, Rubiales anunció que le regalaba a las jugadoras un viaje a Ibiza. En medio de los cánticos de las jugadoras ("Ibiza, Ibiza..."), el presidente de la RFEF lanzó una frase que dejó a muchos sin saber qué decir: "En Ibiza celebramos la boda de Jenni y Luis Rubiales".