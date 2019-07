El engaño del 'estafador de Barajas' consistía en acercarse a los viajeros simulando estar en un apuro y asegurando llegar tarde al trabajo, para así poder jugar con la bondad de la gente que le prestaba su ayuda. Es entonces cuando les pedía dinero "para echar gasolina".

El estafador se ganaba la confianza de los afectados enseñándoles su DNI o facilitándoles su número de teléfono para poder estar en contacto. Lleva acumulando estafas durante tres años, haciéndose con un gran botín.

Una de sus víctimas es Azara García, campeona de España de trail, que lo ha denunciado todo en sus redes sociales: "Un chico nervioso se me acercó, con problemas y preocupado. Pedía que alguien le ayudara. Había ido al aeropuerto a llevar a su hermana y al recargar el coche no le funcionaba la tarjeta y no tenía dinero", relata Azara.

Al final, el hombre termina pidiendo dinero: "Me dijo que me dejaba su DNI y me lo mandó por Whatsapp. También que cuando llegase a Valladolid se pondría en contacto conmigo y me ingresaría el dinero en mi cuenta. Con toda mi buena intención le dejé 30 euros".

Cuando estuvo en casa, se dio cuenta de la estafa, ya que le llamó y no recibió respuesta: "Al llegar a casa le mandé un mensaje pero no me contestó. Preocupada, busqué en Internet a este personaje, que se presentó como José Manuel Barahona Calzado y la primera palabra que sale es 'estafador".

Cuando la atleta prosiguió con su búsqueda encontró incluso grupos de Facebook y de Whatsapp en el que había gente, bastante gente, que había sido estafada. "Lleva ahí desde 2014 en Barajas sin que nadie haga nada. Y sigue estafando. esta semana ha entrado gente nueva y nadie se hace responsabñe. No hay carteles pidiendo precaución", denuncia Azara.

"Usemos las redes sociales para que se ayude a compartir este vídeo. Las autoridades no le ponen freno, así que a ver si entre todos podemos poner a la gente sobreaviso. Que sepan quién es este sinvergüenza y que vean su foto. No puede seguir estafando a diario desde 2014", concluye.