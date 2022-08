Una broma de Elon Musk sacude las redes en plena crisis deportiva del Manchester United: "Voy a comprarlo"

Elon Musk ha encendido las redes con un comentario que posteriormente ha matizado para decir que era una broma. En plena crisis deportiva del Machester United con el futuro de Cristiano Ronaldo en el aire, muchos han mostrado su desencanto con el club. En medio de este contexto, Musk ha soltado que iba "a comprar" el club.

Actualmente, Elon Musk está considerado la persona más rica del mundo según 'Forbes' con una fortuna de unos 252.000 millones de dólares. Con este saldo, Musk ha protagonizado más de una salida de tono sobre supuestas inversiones que ha anunciado a través de las redes sociales.

La última ha revolucionado al mundo del fútbol dada la imprevisibilidad del multimillonario y lo que podría suponer una inversión como la suya en un equipo de fútbol. Todo comenzaba con un mensaje: "Voy a comprar el Manchester United, de nada". Este tuit daba respuesta a otro en el que hablaba con ironía sobre sus simpatías políticas.

Más tarde, un seguidor le preguntaba si era cierto a lo que Musk le ha respondido que no, que en realidad se trataba de una broma. "No, esta es una vieja broma de Twitter. No voy a comprar ningún equipo deportivo". Para seguir con la broma, ha aclarado también que no comprará Coca-Cola.

Después ha tuiteado también que "si fuera cualquier equipo sería el Manchester United. Era mi equipo favorito de niño", aunque de este último comentario ya no hay presencia en las redes.

Una de las últimas polémicas en torno a la figura de Elon Musk fue cuando aseguró que tenía un acuerdo para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares y que comenzó a romperse cuando pidió a la compañía estimaciones sobre el número de cuentas falsas o de "spam".