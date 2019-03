Del Bosque: "De Gea tiene que mirar para adelante y ser un buen profesional"

El seleccionador español, Vicente del Bosque, ha manifestado en 'Al Primer Toque' de Onda Cero respecto al fichaje frustrado del portero internacional David De Gea por el Real Madrid que lo importante ahora es que "reaccione" y sea "profesional" para poder jugar en el Manchester United y poder seguir siendo importante en la selección, si bien no quiere tomar una decisión "drástica".

"No quiero decir de forma drástica lo que vamos a hacer, hay que esperar a ver cómo se suceden los acontecimientos y lo importante es que David reaccione, sepa lo que ha pasado y tiene que mirar hacia adelante y ser un buen profesional", aseguró.

Eso sí, le ha visto "normal y como a todos" a la llegada a la concentración. "Me imagino lo que tendrá por dentro, ha sufrido un episodio que no calculaba y no estaba en su idea que fuera así, pero tiene que mirar hacia adelante y ser un profesional", recalcó.

Del Bosque no quiso inmiscuirse en lo sucedido, pero espera que De Gea siga jugando en Manchester. "No quiero hablar de una cosa que desconozco, tengo mi opinión pero prefiero no darla porque no conozco bien el asunto, cómo se ha desarrollado ayer", se sinceró.

"Hay que esperar que David De Gea en el Manchester pueda jugar y que esté activo y podamos contar con él en sucesivas convocatorias, y que demuestre lo buen portero que es", añadió al respecto.

No obstante, no cree que este no fichaje le afecte en su carrera. "No creo y espero que no ponga palos en su camino. Estuvo en el Atlético y en Inglaterra ha demostrado lo buen portero que es y seguirá siendo en el futuro. Es algo complicado para él, pero tiene que ser feliz de estar en la selección y en el Manchester y tendrá en el futuro opción de ir para donde le apetezca", auguró.

"No ha habido un aparte con De Gea. Las tomas hay que tomarlas con tranquilidad, no hay nada que hablar. Es consciente de que es un gran profesional, lo va a ser, y está en un gran club como es el Manchester United", manifestó el seleccionador.

Además, confía en que Van Gaal finalmente apueste por él. "De Gea tiene la estima y consideración deportiva de todos. Va a estar entrenado, no tiene por qué no jugar, tiene su contrato y el entrenador va a ser condescendiente y pondrá al mejor, y si es David pondrá a David", apostilló.

"Diego Costa viene con muchísimo gusto"

Por otro lado, defendió la inclusión de Diego Costa en la convocatoria. "A Diego Costa le hemos visto mejorado y no tiene secuelas de las lesiones que arrastró, confiamos en él y tengo que ser lo más interesado posible y nos puede dar mucho y confío en él. Es el primero que viene con muchísimo gusto y el primer interesado en hacerlo bien", esgrimió.

"Es un puesto con mucha competencia, junto a Morata, Alcácer, Soldado, Llorente, Negredo, y Torres que lleva más de cien partidos", comentó sobre la competencia en la delantera. "También tenemos muchos jugadores en el centro del campo y no podemos venir solo con centrocampista", argumentó sobre el por qué de que se quede fuera Thiago Alcántara.

También ve bueno el fichaje de Pedro por el Chelsea si comporta que juegue más minutos. "En el Barça también hay retroceso, el grupo (de internacionales españoles) se ha dispersado. Pero hay cosas que en este sentido, como Pedro que tenía mala situación para jugar con la selección porque jugaba poco en el Barça, pero siempre le hemos valorado", aseguró.

"Nuestra idea es conseguir el máximo número de puntos para lograr la clasificación pero no sabemos con cuántos nos bastará. Habrá dos partidos claves, el nuestro contra Eslovaquia y después el Eslovaquia-Ucrania que marcará el porvenir de los tres partidos", comentó sobre la clasificación para la Eurocopa de Francia.