Blatter: "Tuve la sensación de estar abandonado"

El suspendido presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, aseguró a dos días del congreso en el que se elegirá a su sucesor al frente del fútbol mundial que sintió miedo, "incluso físicamente", cuando la policía detuvo a siete mandatarios de la FIFA el 27 de mayo de 2015.

"Tuve la sensación de estar abandonado. Ese día me dije: 'incluso Dios me ha abandonado. Cuando te cae una cosa así encima... Fue terrible, sentí que todo se derrumbaba. Primero sentí enfado, luego tristeza", declaró Blatter en una entrevista que publica el diario "L'Équipe".

A punto de cumplir 80 años, el próximo 10 de marzo, el que durante 17 años fuera el máximo mandatario del fútbol mundial cree que su suerte habría sido diferente si la organización del Mundial de 2022 hubiera recaído sobre Estados Unidos y no sobre Catar.

"Si se hubiera votado por EEUU, los estadounidenses no habrían tenido razones para atacar a la FIFA porque habrían tenido su Mundial y hoy habría finalizado mis cuatro últimos años de mandato tranquilamente", agrego Blatter.

Recordó que el ahora suspendido presidente de la UEFA, Michel Platini le telefoneó en noviembre de 2010 y le dijo que se había reunido con el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y con el príncipe heredero de Catar, y que ambos querían que el Mundial fuera a parar al país árabe.

"A partir de entonces supe que la cosa sería muy difícil, pero aún tenía esperanzas porque había un acuerdo tácito para elegir a Rusia (2018) y a Estados Unidos (2022). Pero cuando Catar ganó me dije: 'comienzan las dificultades'".

El todavía presidente de la FIFA, suspendido por el comité de ética de esa organización, volvió a arrojar dudas sobre la figura de Platini, estrecho colaborador de Blatter durante años y ahora también suspendido. "En el partido de apertura de la Eurocopa de 2008 (el 7 de junio, en Basilea), me colocó a mí, el presidente de la FIFA, lo más lejos posible de la tribuna de honor. Fue muy simbólico. No dije nada, pero ese día comprendí que algo pasaba", recordó Blatter.

Años después, en mayo de 2015 y pocas fechas antes de que estallaran los numerosos escándalos de corrupción en la FIFA que acabaron con la carrera de Blatter, Platini le recomendó que abandonara el poder del organismo que gestiona el fútbol internacional.

"Todavía no sé por qué quería que me retirara absolutamente de las elecciones (para renovar por un quinto mandato). Se lo pregunté, pero no me respondió. Le dijo a mi hermano: 'Dile que no vaya, o terminará en prisión'. ¿Estaba al corriente de lo que iba a pasar a continuación? La historia lo dirá un día", añadió. Blatter declaró que Platini aprendió a su lado sobre gobernanza en el fútbol, hasta que un día decidió apartar a su mentor.

"En realidad, no hay gran diferencia entre Michel y yo, pero en un momento dado se volvió un poco malo. No quería que yo estuviera ahí", comentó Blatter. Ahora, dice desde la nostalgia, solo espera que un día se restituya su imagen y que se le pueda invitar a un congreso de la FIFA para despedirle con honores. "Aún espero ese final, porque esto no ha terminado", lanzó.