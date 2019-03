El Betis gana por la mínima a la Real Sociedad y logra su primera victoria

El Real Betis estrenó su casillero de triunfos al ganar 1-0 a la Real Sociedad, que sigue sin conocer aún la victoria en esta liga en un choque que supuso la vuelta del bético Joaquín Sánchez a su equipo de siempre y en el que los vascos jugaron con un jugador más toda la segunda parte sin aprovecharlo.

El partido tuvo un tiempo para cada equipo, pues el Betis llevó el peso en un primer tiempo en el que hizo el único gol del encuentro en sus postrimerías, por medio de Rubén Castro, mientras que en el segundo la Real, con superioridad por la expulsión de Petros en el minuto 45, cercó totalmente a los locales pero fue incapaz de acertar en alguna de sus muchas ocasiones para empatar.

Se medían dos equipos que aún no conocían la victoria y con un ínfimo saldo de goles a favor tras dos jornadas: los béticos, sólo uno marcado (1-1 con el Villarreal en su debut en casa); y los donostiarras, ninguno, aunque tampoco habían encajado ninguno.

Con el regreso, nueve años después, de su 'hijo pródigo' Joaquín Sánchez como mayor aliciente y sin el central argentino Pezzella ni los medios Xavi Torres y el galo Didier Digard, lesionados, Pepe Mel puso en la zona ancha al brasileño Petros y al senegalés N'Diaye, con Joaquín y Portillo en las alas y Rubén Castro y Molina en punta.

Con las bajas atrás de Íñigo y Carlos Martínez, el técnico de la Real, el escocés David Moyes, apostó en el medio por Illarramendi y Pardo, ayudados por Xabi Prieto y el luso Bruma, el más activo de su equipo, con el mexicano Carlos Vela y el brasileño Jonathas arriba.

El equipo vasco fue muy exigido en defensa ante el fuerte empuje con el que salió el Betis, que dominó por completo los 25 primeros minutos, tuvo más el balón y desplegó un fútbol alegre con Joaquín como gran protagonista en su vuelta, a sus 34 años, al Villamarín.

El portuense fue una pesadilla por su banda para la zaga realista y a los 5 minutos ya había creado dos ocasiones con una falta que cabeceó fuera Bruno y un pase a Petros, pero este no halló portería desde la frontal del área.

El Betis siguió apretando y gozó en total de cinco opciones de gol en total en el primer cuarto de hora. Molina lo buscó dos veces, una también a pase de Joaquín, pero se topó con Gero Rulli, y luego cabeceó alto un centro de Piccini.

La Real, incapaz de salir en ataque salvo en un remate al lateral de la red de Bruma, andaba perdida y dominada por los verdiblancos, que rozaron el gol en una volea que enganchó Joaquín y salió desviada. Hacia la media hora, los donostiarras despertaron y tuvieron ya más presencia ofensiva con Bruma y Jonathas, que, en buena posición, cabeceó mal.

Pero el Betis se rehizo y a cuatro minutos del descanso encontró el premio a su insistencia al hacer el 1-0 Rubén Castro, de cabezazo cruzado, tras un magnífico centro del omnipresente Joaquín. El panorama cambió por completo con la expulsión del local Petros en el 45, tras ver dos amarillas en sólo tres minutos, con lo que en la reanudación Mel quitó a Jorge Molina y reforzó su medio campo con Dani Ceballos.

Al ir perdiendo también movió ficha Moyes, que sacó al delantero uruguayo Chory Castro por un desacertado Xabi Prieto. La segunda parte fue un monólogo de la Real Sociedad, que, con superioridad, llevó todo el control con un abrumador dominio del juego y, con la movilidad y el peligro creado por Vela, Bruma, Chory Castro y, sobre todo, Jonathas, puso cerco al área del Betis.

Con los béticos defendiéndose ante los constantes ataques de los guipuzcoanos, que embotellaron atrás a su rival, el joven lateral Elustondo tuvo en sus botas el 1-1, aunque tiró desviado. Moyes metió aún más pólvora para los últimos 20 minutos al entrar Agirretxe por De la Bella y luego Canales por Pardo.

Con el Betis desaparecido, sólo afanado en defenderse del aluvión donostiarra, la Real tuvo hasta cuatro ocasiones muy claras y no empató de milagro. A los realistas les falló la efectividad y demostraron por qué no han marcado aún. No estuvieron atinados Jonathas, Bruma dos veces, sobre todo en la segunda en el minuto 80, cuando Adán salvó con un paradón el empate, ni tampoco Agirretxe, que remató fuera por poco, ni Canales, con lo que el Betis amarró un triunfo muy sufrido.