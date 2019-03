Benzema: "Deschamps se ha plegado a la presión de una parte racista de Francia"

El jugador francés del Real Madrid, Karim Benzema, se mostró muy crítico con el seleccionador francés Didier Deschamps, del que afirmó que se "ha plegado a la presión de una parte racista de Francia". En una entrevista exclusiva con el diario Marca, el delantero del Real Madrid detalla su situación con la selección francesa, consecuencia directa de la polémica generada por el caso Valbuena, aunque asegura: "Francia se dará cuenta de que han sido injustos conmigo".

Benzema aclara sobre la polémica del caso Valbuena en la entrevista que "el único que sabe lo que ha pasado es Valbuena y no ha dicho la verdad". "He querido ayudarle, nada más, y la historia se ha venido contra mí", dice. El jugador del Real Madrid deja entrever claramente en la entrevista realizada por el periodista Pablo Polo su malestar con la situación generada en Francia para recalcar: "Si fuese una mala persona, o mal aconsejado, no estaría donde estoy" y recuerda: "Tengo cuarenta millones de seguidores en las redes sociales y dicen que la gente no me quiere".

Obviamente, Karim Benzema no ocultó su malestar por no estar en la Eurocopa y reconoció: "Es una de las grandes decepciones de mi carrera y es duro aceptarlo, porque en el plano deportivo tenía un sitio en el equipo", pero por otra parte aclara que volvería a jugar con su selección si así se lo pidiesen, pues "en la vida no hay que ser rencoroso".

"Si me quieren, por mí sin problemas". En cuanto a las posibilidades de su selección, el jugador del Real Madrid aseguró que "pueden llegar lejos, tienen un gran equipo aunque les falta un poco de experiencia, pero hay un buen grupo, gente joven con ganas y seguro que la afición estará apoyando y eso es muy bueno".

"Zidane es como mi hermano mayor"

Tras conquistar la undécima Copa de Europa, Karim Benzema también aseguró que el técnico del Real Madrid, su compatriota Zinedine, Zidane "es como mi hermano mayor". "Zizou me pide que haga mi fútbol, que haga participar a los demás; no me siento el protegido, si no estoy bien sé que no voy a jugar", aseguró Benzema, quien reconoció que con Rafa Benítez "faltó un poco de comunicación, no hablamos mucho".

Tampoco eludió hablar de su futuro al afirmar: "Siempre digo que estoy en el mejor club del mundo, con ese estadio, la afición, con un nivel de juego muy exigente, con los mejores jugadores del mundo. Lejos de aquí no sé dónde iría, la verdad, no me veo marchándome a otro sitio, estoy en el 'top' y hay otros clubes que dan mucho dinero por jugar con ellos, pero no me gusta eso, a mí me gusta el fútbol y aquí es el mejor".

Además respondió sin tapujos sobre la posibilidad de lograr el triplete de títulos (Copa de Europa, Supercopa y Mundial de Clubes) al decir que tienen mentalidad "físico y mucha calidad". "Lo vamos a intentar, aunque hay que prepararse bien y jugar como lo hemos hecho en este último tramo de la temporada".