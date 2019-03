Benítez: "Estoy pensando en seguir, el apoyo de los hinchas me ha hecho pensar"

El entrenador español Rafael Benítez ha asegurado que no descarta la posibilidad de continuar dirigiendo la temporada que viene al Newcastle United en la Championship, segunda categoría del fútbol inglés.

Benítez, de 56 años, quien llegó al conjunto inglés el pasado mes de marzo a falta de diez jornadas para que finalizara la Premier League 2015-16, no consiguió evitar el descenso a segunda división. Sin embargo, el preparador madrileño ha admitido que la insistencia y el apoyo de los aficionados le ha "hecho pensar sobre el futuro" en la institución. "Ellos me han hecho pensar mucho sobre el futuro. Cuando llegué sabía del tamaño del club, pero me han impresionado mucho los hinchas y todo el mundo aquí", dijo Benítez a la cadena británica Sky Sports antes del partido frente al Tottenham Hotspur.

"Así que estoy pensando esa opción (seguir en el Newcastle) porque siento el amor de los seguidores y de todo el mundo. Lo más importante, sin embargo, es asegurarnos de que todos queremos lo mismo, de que lo que ellos quieren es lo mismo que quiero yo", insistió el español.

Benítez firmó en marzo un contrato de tres temporadas con las 'urracas' en el que se incluyó una cláusula de ruptura en el caso de perder la categoría.