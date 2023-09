Bellingham se mete al Bernabéu en el bolsillo con otro gol ganador en el minuto 95

Ni Messi ni Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham. Ni el argentino ni el portugués consiguieron ser tan decisivos y meterse tan rápido a la afición en el bolsillo en sus respectivos inicios. El inglés anotó hoy su quinto gol en cuatro jornadas (ha marcado en todas) y salvó otros dos puntos para mantener el pleno de un Real Madrid que sigue líder pero sigue mostrando muchas carencias en defensa.

Parece que habrá que seguir esperando al primer pinchazo blanco, y todo apunta a que será cuando Jude quiera. Bellingham sigue rentabilizando millón a millón, y hoy tampoco jugó su mejor partido, al igual que en Balaídos... Sin embargo, destaca y mucho su inteligencia a la hora de colocarse e intuir el posible rechace, error del portero, segunda jugada... Este chico está en todo. Hoy volvió a poner la puntilla para afianzar el 12 de 12.

Comenzó golpeando el Getafe en el minuto 10, para no perder la costumbre, y con otro gol de un excanterano: Borja Mayoral. Empezaba bien el estreno del Bernabéu... Despertó el Madrid pero tenía una doble tarea por delante: marcar dos goles a un equipo que quería jugar lo menos posible.

Y más complicado se puso tras llegar al descanso con 0-1. Se mereció empatar el equipo blanco pero fue en el primer minuto de la reanudación cuando Joselu puso la primera piedra de la remontada. Primero del ex del Espanyol, que jugó una buena segunda parte que le sirvió para redimirse de un gol cantado que erró en la primera.

Estreno de Joselu, clínic de Kroos y milagro de Jude

Los de Ancelotti avasallaron al equipo de Bordalás guiados por 25 minutos excelsos de Kroos, los azulones se defendieron con todos los hombres y amenazaron un par de veces a la contra. Hasta dos veces se estrelló el Madrid con el larguero antes del definitivo gol de Jude Bellingham. El británico, que no estuvo especialmente fino durante los 90 minutos fue entonándose en los instantes finales y volvió a ser indetectable para la defensa azulona. El disparo de Lucas botó antes de llegar a Soria, que no pudo blocar y dejó un rechace que no desaprovechó Jude. Explotó de júbilo el Bernabéu como si de una semifinal de Champions se tratase. El liderato y el pleno estaban en juego, y más allá de eso, el estreno con victoria del nuevo templo, eso no podía mancharse con un empate...

Al parón como líder y con pleno

Los merengues seguirán una semana más al frente de la clasificación (12 de 12) y esperarán a un nuevo pinchazo de sus perseguidores (Atlético, Girona y Barça con 7). Eso sí, al límite, muy al límite el equipo de Carletto, que tiene mucha plancha en defensa y que pese a los tantos de Jude y Joselu (el único nueve) sigue echando en falta a un goleador que no tiene y que no ha llegado en verano.