Barcelona tendrá pantalla gigante para ver a España en la Eurocopa a partir de octavos

Los aficionados que en Barcelona quieran ver jugar a la selección española en la Eurocopa de fútbol podrán hacerlo en una pantalla gigante al aire libre, a partir de los octavos de final, según ha el presidente de la Asociación Barcelona con la Selección, Nacho Pla.

Ante la negativa del Ayuntamiento de Barcelona a ceder un espacio en la vía publica para instalar una pantalla gigante durante la Eurocopa, a partir de octavos de final, Barcelona con la Selección ha negociado con el consistorio una alternativa que se ha concretado en instalar la pantalla gigante en un espacio vallado y con control de acceso que tendrá un aforo de 10.000 espectadores.

Por motivos de seguridad y de organización con el patrocinador, Nacho Pla no ha revelado el espacio que han alquilado pero ha asegurado que no es ni el Fòrum ni la avenida de María Cristina y ha precisado que "no hay peligro porque está apartado". Además, ha recordado que, gracias al patrocinio del evento, el coste de la instalación será nulo para el consistorio.

El presidente de la Asociación Barcelona con la Selección ha explicado también que "cuando pasemos de octavos" insistirán en pedir que la pantalla se instale en la Avenida María Cristina, porque puede acoger 75.000 aficionados, como hizo en la final del Mundial de 2010 entre Holanda y España, que ganó la Roja.

Pla ha señalado que la clave del entendimiento ha sido, sin duda, ser una asociación meramente deportiva, formada principalmente por jóvenes y sin ningún tipo de vinculación con partidos políticos. "Con el deporte como bandera, esperamos aglutinar a todos aquellos que quieran vivir el espectáculo de la Eurocopa de una manera festiva, pacífica y deportiva", ha señalado el presidente de la Asociación Barcelona con la Selección, que también está trabajando para que la selección española de fútbol juegue algún partido en Cataluña.

En un comunicado, Barcelona con la Selección ha dado las gracias a todas las entidades adheridas a su iniciativa, a los más de 36.000 firmantes de la petición y a los miles de seguidores de las redes sociales y personalidades que los han apoyado.