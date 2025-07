Familiares de la trabajadora fallecida en Barcelona en la ola de calor pide justicia: "Su muerte era totalmente evitable"

La hermana de Montse, la trabajadora de 51 años del servicio de limpieza de Barcelona que falleció tras una jornada laboral con altas temperaturas, pide justicia por ella. "No queremos que vuelva a pasar más". Por ello, exigen medidas reales y no protocolos que se quedan en papel para que nadie más pierda la vida por trabajar bajo un sol extremo.

La familia de la fallecida cree que su muerte se podría haber evitado porque llevaba días encontrándose mal por el calor. "El día que murió, avisó a su encargada de que se encontraba mal. Le dijeron que bebiera agua y, si seguía mal, se fuera a casa. Nadie la llevó a un centro médico ni llamó a una ambulancia", afirma.

Además, asegura que hay resoluciones que valoran la necesidad de proteger a los trabajadores de climatología extrema: vestuario, crema solar, temperatura en interior vehículos, suministro de agua...

El 28 de junio, en plena ola de calor, los termómetros alcanzaron 38 grados. La autopsia preliminar confirma que la causa de su muerte fue un golpe en la cabeza. Ahora queda por saber si el desmayo lo provocó un golpe de calor. Ahora esperan los resultados de la autopsia judicial que tardará entre tres o cuatro semanas.

Clara, la hermana, ha criticado en rueda de prensa desde la sede de CGT en Barcelona, que el Ayuntamiento no se pusiera en contacto con ellos para trasladarles las condolencias: "No me la van a devolver. Nos tratan como números y no como a personas".

"A día de hoy, ninguna institución nos ha dado el pésame. Solo tras la presión mediática han abierto un expediente a FCC. Sentimos impotencia y rabia. No queremos que esto vuelva a pasar nunca más", expresaba la hermana de la víctima. Asimismo, ha explicado que el 16 de julio a las 18.00 horas se concentrarán ante la sede de FCC para protestar por la muerte de Montse.

El artículo 21.3 de la ley de prevención de riesgos laborales a que el trabajador deje de trabajar si las condiciones climatológicas no le permiten continuar con la jornada.

"Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal".

La muerte de Montse era "totalmente evitable"

El delegado de prevención de CGT en el Ayuntamiento de Barcelona, Ramon Samblas, asegura que la muerte de la trabajadora de la limpieza era "totalmente evitable", ya que las condiciones en las que trabajó ese día ya habían sido denunciadas previamente.

Así, recuerda las resoluciones con requerimientos y sanciones a la empresa en los últimos cinco años por parte de Inspección Laboral, todas relacionadas con las condiciones de trabajo en situaciones de calor extremo.

Estiman casi 400 muertes por calor

Un estudio elaborado por dos organismos británicos estima que la muerte de 394 personas de las más de 450 que fallecieron en Madrid y Barcelona durante la ola de calor entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2025 puede atribuirse al cambio climático.

"Este estudio demuestra por qué las olas de calor se conocen como asesinos silenciosos. Si bien se han reportado algunas muertes en España, Francia e Italia, se estima que miles de personas más hayan fallecido a causa de las temperaturas abrasadoras, y sus muertes no se registrarán como relacionadas con el calor", afirmó Malcolm Mistry, profesor adjunto de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, en un comunicado.

El análisis tomó en cuenta a 12 grandes ciudades europeas escogidas por factores como su tamaño, ubicación diversa y porque en todas se emitieron alertas por calor, entre ellas Madrid, Barcelona, Lisboa, París, Londres, Frankfurt, Milán, Roma, Sassari (Cerdeña), Atenas, Budapest y Zagreb.

Además, el estudio concluyó que las personas mayores de 65 años representaron el 88% de las muertes relacionadas con el cambio climático.

