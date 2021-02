El Barcelona se deja dos puntos ante el Cádiz en los últimos minutos y se aleja de la lucha por la Liga

El Barcelona se vio sorpendido por el Cádiz y pierde comba en la lucha por la Liga Santander. Los de Koeman se dejaron dos puntos tras haber dominado todo el partido.

Poco sufrió el Barcelona en el Camp Nou, que fue infinitamente superior el Cádiz durante todo el partido, pero que no tuvo eficacia de cara a portería y dejó vivo al Cádiz.

El partido tuvo poca historia, los locales dominaron todos los compases del encuentro. La posesión fue de 80-20 para el Barcelona y los tiros a puerta se decantaron claramente para los pupilos de Koeman, que tiraron 6 veces a puerta por solo una de los de Álvaro Cervera.

El Cádiz no metió miedo en ningún momento, la defensa culé estaba bien organizada y no dejó ni un resquicio a los atacantes gaditanos. Hoy Ter Stegen fue un mero aficionado, aunque Ledesma, portero del Cádiz tampoco tuvo que realizar muchas intervenciones.

El Barça no sentenció y terminó pagándolo

El Barcelona dominaba pero no cerró el partido, algo que no se podían permitir tal y como están en defensa.

Sin embargo, esto es fútbol y ningún equipo está muerto hasta que se pita el final. Parece que el Cádiz planificó el partido tal y como salió, querían estar seguros en defensa y si encajaban un gol iban a aguantar el resultado hasta los últimos minutos, momento en el que iban a apretar. Así ocurrió, Lenglet puso de su parte y cometió un penalti claro, Alex Fernández no se puso nervioso, engañó a Ter Stegen y hizo un favor a su hermano Nacho.

Los culés no podían dejarse puntos hoy tras la debacle en Champions y el tropiezo del Atlético contra el Levante, pero no supieron sentenciar. El Barcelona se pone a 8 puntos del Atlético con un partido más y a 5 del Madrid en la clasificación de la Liga Santander. Siguen los nubarrones en Can Barça.