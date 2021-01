Barcelona - Athletic Club: Horario y dónde ver la final de la Supercopa de España 2021

Barcelona y Athletic Club se enfrentan en la final de la Supercopa de España. Ambos equipos llegan a este partido tras dejar en la lona a sus rivales de semifinales. El Barcelona tuvo que recurrir a la tanda de penaltis al no poder pasar del empate ante una buena Real Sociedad, que no tuvo suerte desde los once metros.

De Jong adelantó a los culés, pero la Real Sociedad no se rindió y logró empatar en la segunda parte. El partido podía haber caído de cualquiera de los dos lados en la prórroga, pero Riqui Puig transformó el penalti de la tanda que le dio al Barça su billete para esta final de la Supercopa.

El Athletic Club se ha plantado en la gran final de la Supercopa de España 2021 después de dar la sorpresa y eliminar al Real Madrid en semifinales. Dos goles de Raúl García, uno de ellos de penalti, sirvió a los leones para superar a los blancos, que mejoraron y mucho en la segunda parte.

Horario y dónde ver el Barcelona - Athletic Club de la Supercopa de España

El partido de la Supercopa de España 2021 entre Barcelona y Athletic Club se juega el domingo 17 de enero a las 21:00 h (hora peninsular). Puedes seguir el Barcelona - Athletic Club en directo online a través de la web de Antena 3 Deportes y consultar el resultado, los goles y la última hora del partido de la Supercopa de España 2021.