El Barça sale humillado de San Mamés ante el Athletic de un gran Aduriz

Menuda pesadilla. Menuda noche la que ha vivido el Barça. Título menor dicen algunos que es la Supercopa de España. Quizá sí, o quizá no. Pero lo que es seguro es que ser goleado por el Athletic no es ni mucho menos un suceso de poca importancia. Ridículo espantoso del Barcelona en San Mamés y tremendo correctivo para Luis Enrique y para un equipo que ve el sextete como algo casi utópico.

Eso sí, no sería la primera vez que el Camp Nou vive una noche mágica. No sería la primera vez que en la Ciudad Condal, que en el feudo azulgrana, se presencia una remontada. No, no sería la primera vez. Pero sí ha sido la primera vez desde hace mucho tiempo que hemos visto a un Barça tan endeble y tan débil. Tan vulnerable y tan impotente. El 4-0 es fiel reflejo de ello.

Poco o muy poco dio de sí el Barcelona. Puede que el cansancio fuera fundamental. Puede que el calendario, con la Supercopa de Europa cercana y con una carga de partidos de verano, con gira incluida, haya pasado mucha factura. La alineación de Luis Enrique dejó claro que era turno de las rotaciones, pero a buen seguro por su mente no pasaba ni por asomo el llevarse tal varapalo de Bilbao.

Un Athletic casi perfecto

Se lo llevó porque el Athletic, un Athletic que parecía llegar derrotado a la lucha por el título, hizo valer el apodo de los 'leones'. Cómo mordieron, desde el comienzo. Presión intensa, total, máxima. Presión en cada rincón del campo, a cada jugador y en especial hacia Lionel Messi para que no se moviera ni un milímetro. No lo hizo, ni él ni ningún otro. Y mientras los vascos se gustaban.

Y también gustaban a su afición. Y a los amantes al fútbol. No es para menos. Vaya repaso. Vaya deleite de juego con y sin balón que dieron. Y además los goles llegaban. En la primera parte no sólo noquearon a un Barça que sólo tiró una vez, y a balón parado, al arco de Iraizoz, sino que se fueron 1-0 con un tanto de San José tras una monumental pifia de Ter Stegen. El medio disparó desde el mediocampo y puso el cuero en la red.

Aduriz, el amo de la segunda parte

Eso sí, en la segunda parte llegó el éxtasis. Lo intentó el Barça, pero en cuanto Aduriz entró en acción el Barcelona puso sus rodillas en el césped. Tres goles hizo el delantero. Tres goles marca de la casa. Con la testa uno, otro tras un barullo en el área y otro de penalti. Y así, 4-0. Y así, el Athletic va sacando la Gabarra para celebrar el primer título tras muchos años de sequía.

Quedan aún 90 minutos. Queda la más difícil, que es la gesta de que la goleada lograda en su feudo no se vaya al traste en el Camp Nou. No será tarea sencilla, pues frente a ellos tendrán a un rival herido y poderoso. A un rival que pocos querrían enojar. A un Barça que no tiene intención de dejar pasar la humillación a la que ha sido sometido en San Mamés. Largo es el camino. Y para los que quieren ganar es más largo aún. El Athletic sólo ha andado la mitad.