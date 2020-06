El Barça arrasa al Glasgow y el Atlético sufre una dura derrota ante el Wolfsburgo

El Barcelona pasó por encima del Glasgow City en el Miniestadi (5-0) y dejó vista por sentencia la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol femenina, un encuentro en el que las escocesas apenas opusieron resistencia a la superioridad azulgrana. Avisadas después de sufrir en los dieciseisavos de final contra el Biik Kazygurt, las jugadoras azulgrana no titubearon y, ya desde el inicio, encerraron a un rival que generó muy poco peligro.

El primer tanto de las locales no tardó en llegar. En el minuto 12, Hamraoui cazó un balón dentro del área y dibujó un disparo que pasó por encima de la guardameta del Glasgow City. El Barcelona siguió mimando el balón y asediando la portería rival, pero no anotó el segundo y el tercer tanto hasta poco antes del descanso.

Primero (min.38) fue Aitana Bonmatí que, tras un centro preciso de Andressa Alves, remató a placer desde el interior del área para batir a Alexander. Tres minutos después, Patri Guijarro ejecutó a placer el tercero tras varios rebotes para dejar el partido visto encarrilado. Tras la reanudación, el monólogo azulgrana no cesó. El objetivo: sumar un resultado abultado para dejar la eliminatoria casi sentenciada.

Lo consiguieron las de Fran Sánchez gracias a los tantos de Andressa Alves (min.68), con un disparo blando que no supo despejar la guardameta visitante, y Mati León, tras un remate cruzado en el minuto 81. Tras este resultado, el equipo azulgrana viajará a Glasgow dentro de dos semanas para disputar un trámite con el que espera sellar oficialmente el pase a los cuartos de final.

Peor suerte tuvo el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid empezó a despedirse este miércoles de la Liga de Campeones femenina con su derrota, por 4-0, ante el Wolfsburgo en el partido de ida de los octavos de final. Dos zarpazos de la danesa Pernille Harder y de la polaca Ewa Pajor frustraron, en un margen de tres minutos -del 46 al 49-, el buen hacer del conjunto rojiblanco en la primera mitad.

En el tramo inicial, el bando colchonero resistió ante el campeón alemán, generoso en dos acciones de Pernille Harder que bien pudieron terminar en gol. A la mejor jugadora del año en Europa, sin embargo, le falló la puntería. Su primer disparo se marchó rozando el palo y el segundo golpeó la madera. El Wolfsburgo no fue tan permisivo con su rival tras el descanso.

Dudó Silvia Meseguer y emergió la figura ambiciosa de Pernille Harder. Dejó caer el balón lo justo para golpear, sin pensárselo, con la zurda. Lola Gallardo, desacertada bajo palos, contribuyó igualmente con su error al 1-0. Esa acción desencadenó toda la voracidad del mejor equipo de Alemania y vigente subcampeón continental. Ewa Pajor obró de cabeza su octavo gol del curso y Caroline Graham Hansen, en el minuto 61, volvió a mermar la confianza de las jugadoras del Atlético de Madrid.

De la ilusionante primera mitad ya no quedaba nada. El ciclón germano no cesó. Pernille Harder, con un toque exquisito, gritó el 4-0 para dejar prácticamente resuelta la eliminatoria. La gesta parece improbable ante una escuadra llamada a pujar con el Olympique de Lyon por la corona. En esa lucha no está todavía el Atlético de Madrid pero, al menos, cerró la herida abierta el pasado año en esa misma ciudad. 370 días atrás perdió por 12-2. El revés de este miércoles fue menos doloroso pero igual de concluyente: la elite europea, aunque más cercana, sigue lejos.