Pepelu, sobre Rafa Mir: "Es una falta de respeto al club y afición que no se puede consentir"

El caso Rafa Mir ha supuesto un grave problema para el Valencia, club que ha impuesto una multa económica al delantero después de que fuera detenido y puesto en libertad con medidas cautelares como presunto autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal. Pese a que Rafa Mir emitió un comunicado pidiendo disculpas "a mi Club, el Valencia CF, al cuerpo técnico, a mis compañeros y principalmente a la afición valencianista", uno de los capitanes del conjunto ché ha dejado claro que el comportamiento del delantero es "una falta de respeto al club y afición que no se puede consentir".

José Luis García, 'Pepelu', ha indicado que lo que hizo Rafa Mir el pasado sábado tras el encuentro ante el Villarreal es "una falta de respeto hacia el club y la afición" y que la situación del equipo "no está para ese tipo de cosas".

"El míster se lo ha dejado claro y el club también. Él es consciente de que ha hecho las cosas muy mal. Cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene jugar en el Valencia. Ayer (este lunes) Rafa nos dio sus explicaciones, dio su versión, que cree en su inocencia, pero es un tema que está en proceso judicial", ha apuntado Pepelu.

"Todo el mundo es consciente que esas cosas no pueden ocurrir, sobre todo en la situación en la que estamos y no puede volver a pasar porque son faltas de respeto al grupo. Es una falta de respeto al club y afición que no se puede consentir y es una situación difícil para él y espero que haya aprendido y no vuelva a ocurrir", subrayó uno de los capitanes del Valencia.

Pepelu opina que el caso afecta a todo el equipo porque "a pesar de que sólo él esté involucrado, hay mucho ruido mediático".

"Como grupo nos tenemos que centrar en el día a día y mirar al frente, la fuerza del grupo nos tiene que hacer seguir hacia delante", afirma Pepelu.

Rubén Baraja decidirá la sanción de Rafa Mir

El Valencia ha dejado en manos de Rubén Baraja el castigo deportivo al delantero Rafa Mir después de quedar en libertad provisional con medidas cautelares como presunto autor de una agresión sexual con acceso carnal.

Rafa Mir fue detenido el pasado lunes 2 de septiembre y, tras dos días detenido, declaró en sede judicial tras la denuncia de una mujer. El delantero ha entregado su pasaporte tiene prohibido salir del país y se le impuso una orden de alejamiento con la denunciante, entre otras medidas.

Mir tiene contrato en vigor con el Sevilla hasta 2026 y está cedido en el Valencia hasta el final de la temporada con una opción de compra.

