Augusto Fernández: "Tras mi familia el fútbol es lo máximo en mi vida"

Kranevitter y Augusto Fernández son los dos fichajes que el Atlético ha realizado para su línea de medios en este mercado de invierno. Con Tiago de baja, y a pesar del buen rendimiento que Thomas está dando en los últimos tiempos al cuadro de Siemone, el club rojiblanco ha reforzado su mediocampo con dos argentinos que están por debutar con su nuevo equipo. De momento, Augusto ya ha debutado en declaraciones oficiales a la web del club del Manzanares.

"El equipo se hace fuerte a través de la unión y en el campo se ve lo que es el vestuario. Me siento muy cómodo desde el primer día. Tengo mucha confianza y mucha fe, y aunque no me gusta prometer resultados sí prometo trabajo. Siempre he peleado y es lo que haré cada día", dijo el argentino.

Augusto deja claro que su compromiso es total: "Nadie me ha regalado nada. Todo lo he luchado a base de esfuerzo, de trabajo y de profesionalidad. Uno trata de jugar bien, y habrá días buenos y malos, pero el esfuerzo no se negocia. Tras mi familia el fútbol es lo máximo en mi vida. Estar aquí es un sueño y voy a defenderlo a base de trabajo, de sacrificio y de entrega".

Además, el nuevo mediocentro del Atlético habla sobre Simeone y el profe Ortega: "Ya los conocía de River Plate. Han pasado los años pero siguen manteniendo su esencia y su estilo. Me acoplaré rápido a lo que me pidan".