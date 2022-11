El Atlético ficha a Caio Henrique, centrocampista de 18 años, procedente del Santos

El Atlético de Madrid fichó este lunes para su equipo juvenil al centrocampista brasileño de 18 años Caio Henrique, según informó el propio futbolista, procedente del Santos, internacional por su país en categorías inferiores y que manifestó su "alegría" por incorporarse a "un gigante" como el club madrileño.

El futbolista publicó en las redes sociales una imagen de la firma del contrato con la entidad española -acompañado por el exfutbolista y representante Deco y por Andrea Berta, director técnico del Atlético-, al tiempo que señaló que está "cumpliendo el sueño de un niño" y mostró su felicidad por su fichaje.

El jugador, por el que ya se había interesado anteriormente el Valencia, según publicó la prensa brasileña, es un centrocampista zurdo, que aún no ha debutado con la plantilla profesional del Santos y que recalará en el Atlético juvenil de División de Honor.

Ya se había despedido del Santos

Caio, sin desvelar su destino, ya se despidió el pasado sábado del Santos con unas palabras en las redes sociales: "Es un momento diferente y difícil para mí. Hoy quiero dar las gracias al Santos Fútbol club y decir adiós a esta institución que me abrió las puertas. Llegué aquí pequeño, le dediqué ocho años de mi vida y le doy gracias a Dios por darme el privilegio de vestir esta camiseta".

"Me voy con la cabeza alta y muy motivado para un paso más en mi carrera. Muchas gracias a todos los que siempre me han apoyado y me han enseñado cosas buenas. Llevo muchos amigos en el corazón", añadió el centrocampista en sus cuentas de 'Instagram' y 'twitter'.

La prensa brasileña ya daba por hecha esta tarde la llegada al Atlético de Madrid del centrocampista zurdo ofensivo, considerado como una de las mayores promesas de las categorías de base del Santos, según destacan los medios de comunicación del país.