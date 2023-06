Sergio Rico sigue mejorando: "Sabe quiénes somos y nos llama por nuestro nombre"

Este próximo miércoles se cumplirá un mes desde que Sergio Rico, portero del PSG, ingresaba en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un accidente en la romería de El Rocío. Estuvo 22 días en coma pero el pasado día 19 salió del coma y desde entonces se encuentra estable y lo más importante de todo: reconoce a sus familiares y les llama por su nombre.

Alba Silva: "Sergio nos llama por nuestro nombre..."

Este lunes por la tardes se conoció la última hora sobre el estado de salud del portero después de que su mujer Alba Silva informara a los medios de comunicación: "Sergio se comunica, nos llama por nuestro nombre. Sabe perfectamente quiénes somos todos los que entramos y la memoria genial", empezó diciendo la periodista.

Por otra parte, la decisión de pasarle a planta depende exclusivamente del personal médico, un movimiento que de darse sería una grandísima noticia ya que significa que está fuera de peligro. Eso sí, no dejaría de tratarse con muchísima precaución debido a la gravedad del accidente y las posibles secuelas que puedan quedarle. De momento, Sergio Rico continúa ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

"Quiero que le pasen a planta pero depende de los médicos"

"Yo espero que lo pasen a planta lo más pronto posible, pero ellos (los médicos) tienen que estar seguros y todavía no lo han decidido", seguía diciendo Alba Silva. Otra de las incógnitas está en si el propio guardameta es consciente del accidente que sufrió hace un mes en El Rocío: "Todavía no podemos saberlo, hasta que él no pueda hablar...".

Salió del coma hace una semana

Hace justo una semana salió del coma y los primeros informes médicos ya desvelaban resultados muy positivos en su forma de comunicarse: "Ha abierto los ojos, está consciente, ha reconocido a sus familiares y se ha comunicado con ellos mediante gestos", expresó entonces Alba Silva.