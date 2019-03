Así llegan Real Madrid y Atlético a la final de la Champions

El equipo merengue, que en la fase de grupos aún contaba con Rafa Benítez como técnico, fue líder del Grupo A enfrentándose al Shakthtar Donestk, al Malmö y al PSG. El Madrid ganó todos sus partidos a excepción del empate (0-0) ante el PSG, sumando un total de 16 puntos, 3 más que el equipo de Laurent Blanc.

Mientras tanto, el equipo de Diego Pablo Simeone fue líder en el Grupo C donde jugó ante el Benfica, el Galatasaray y el debutante Astana. Los dirigidos por el argentino ganaron cuatro partidos, empataron de visita ante el Astana y perdieron de local ante el Benfica. El cuadro español sumó un total de 13 puntos superando al Benfica, que se quedó con el segundo lugar con 10 unidades.

El ‘uno contra uno’

El Real Madrid, en octavos de final, enfrentó a la Roma y en ambos partidos venció por un marcador de 2-0. El partido jugado en Italia el 17 de febrero de 2016 significó el debut de Zinedine Zidane en Champions League como entrenador del Real Madrid.

Por su parte el Atlético de Madrid sufrió más de lo debido en los octavos de final. El PSV Eindhoven dio batalla y en ambos partidos el marcador final fue 0-0. Esto forzó a la definición mediante penaltis en el Vicente Calderón donde los rojiblancos se clasificaron al ganar 8-7. Narsingh falló y Juanfran se aprovechó de esto y marcó el gol de la victoria.

Ya metidos en cuartos de final, el Real Madrid viajó confiado a Alemania donde enfrentó al Wolsburgo. En la ida un marcador sorprndente de 2-0 a favor de los alemanes pondría en duda el favoritismo merengue. Sin embargo, con un contundente 3-0 en la vuelta, el equipo de Zinedine Zidane devolvía la confianza a los madridistas al clasificarse a semifinales.

Asimismo, el Atlético de Madrid clasificaba a la siguiente fase después de dejar fuera al Barcelona de Luis Enrique. Todo pintaba feo para los de Simeone que cayeron 2-1 en el Camp Nou, sin embargo el equipo azulgrana vio su eliminación ante una fantástica noche de Antoine Griezmann que marcó un ‘doblete’, clasificando así a los rojiblancos.

El último gran paso

El Real Madrid tuvo que visitar al Manchester City. El equipo español no tuvo mayores sobresaltos en toda la eliminatoria ante los ingleses donde no recibieron goles. En Manchester, el Madrid no necesitó de Cristiano Ronaldo, que salía de una lesión, y sacó un valioso 0-0. Ya en España, los dirigidos por Zidane superaron 1-0 a los de Pellegrini gracias a un autogol de Fernando.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid volvía a sufrir para ver su clasificación. En la ida jugada en el Vicente Calderón, los de Simeone no encajaron goles y Saúl Ñíguez firmó un auténtico golazo. Sin embargo, en la vuelta, ante la presión y buen juego del Bayern de Múnich, el Atléti necesitó de la figura de Jan Oblak, que encajó dos goles pero paró un penalti a Thomas Müller. Griezmann volvía a marcar para los rojiblancos y ese 1-2 le alcanzaba al Atlético de Madrid para obtener su pase a la gran final.

Con caminos distintos y un mismo objetivo, el Real Madrid y el Atlético se enfrentan el próximo 28 de mayo en el Estadio San Siro de Milán. Ambos equipos españoles afrontarán la final de la Champions League en la que los merengues querrán sumar la Undécima; mientras que los colchoneros buscan la primera Champions.