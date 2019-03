Argentina afina su puntería para llegar a la final

Intensidad goleadora: Argentina había pecado hasta ahora de no saber cerrar los partidos cuando se ponía por delante y corrigió su error en la semifinal. No perdió nunca el instinto ni las ganas para conseguir otro gol del torrente ofensivo imparable para Paraguay. La albiceleste no se puso nerviosa con el descuento de Lucas Barrios en el 2-1 y tras el descanso no se dejó sorprender como en el primer partido de la competición.

Golpe de autoridad: En la final estarán las dos selecciones que mejor fútbol han desplegado y que siempre han querido el balón para crear. La goleada ante Paraguay es un gran estímulo para Argentina que despeja así todas las dudas y refrenda su cartel de favorita ante la ilusión de la anfitriona Chile.

Messi no marca pero está en todas: El jugador del Barça no se encontró con el gol todavía en esta Copa América pero estuvo involucrado en todos los goles argentinos. Sacó la falta para el tanto inicial de Rojo, asistió a Pastore en el segundo y el futbolista del PSG se inventó un remate duro abajo. En la segunda mitad apareció la figura desequilibrante de Di María por la izquierda para resolver y los delanteros, Agüero e Higuaín, no quisieron ser menos en la fiesta del gol.