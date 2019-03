Arbeloa: "En España no puedo vestir otra camisea que no sea la del Real Madrid"

Álvaro Arbeloa ha jugado su último partido con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El lateral disputó unos minutos en la victoria madridista por 3-2 ante el Valencia y fue despedido como un auténtico héroe por su hinchada. "Jugaré hasta que el cuerpo aguante", dijo el salmantino.

Eso sí, a pesar de que no ha dicho dónde se va a ir, ha dejado claro que no jugará en la Liga: "Aquí en España no puedo vestir otra camiseta que no sea la del Real Madrid".

Arbeloa, además, no da su brazo a torcer en la lucha por la Liga, que se jugarán en el último partido y sin depender de ellos mismos ante un Barça que visita al Granada: "Hasta el último momento vamos a creer. Vamos a estar ahí. Tenemos claro no cometer el error de hace dos años cuando se nos escapó. Si el Barcelona no falla le daremos la enhorabuena como justos vencedores".