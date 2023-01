La aplaudida respuesta de Imanol Alguacil sobre Zubimendi y el Barcelona

Más información Horario y dónde ver el sorteo de semifinales de Copa del Rey

La Real Sociedad cayó eliminada en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barcelona, un partido que se decidió con un solitario gol de Ousmane Dembélé. Tras el choque del Camp Nou, Imanol Alguacil, entrenador del equipo donostiarra, compareció en sala mixta y dejó una respuesta muy aplaudida ante una pregunta sobre el futuro de Zubimendi.

Un periodista le preguntó al técnico de la Real Sociedad si veía a Zubimendi jugando en "un grande de los grandes como es el Barça".

"Es que para mí, perdona, con todos los respetos para mí la Real Sociedad es el equipo más grande", respondió Alguacil en una frase muy aplaudida entre los aficionados realistas y muchos hinchas del fútbol.

Respecto al partido ante el Barça, Alguacil reconoció que su equipo tuvo "ocasiones clarísimas para empatar", pero recordó que llegaron "muy limitados" al cruce de cuartos de final de Copa del Rey en el Camp Nou.

"¿Dembélé? Si le das medio metro estás jodido. Está a un nivel superior"

"Lo que queríamos era pasar. Si ya 11 contra 11, en este campo con semejante rival es complicado, imagina con uno menos, y más cuando no aciertas en esas ocasiones que sabíamos que íbamos a tener. Cerca, incluso con uno menos, pero eliminados, fastidiados", apuntó en rueda de prensa después del 1-0 que firmó el francés.

"Es complicado, cuando un jugador de semejante nivel está en forma. Le hemos dado muchas facilidades en el primer tiempo. Dembélé es capaz de hacerte daño pero hemos estado miedosos. Si le das medio metro estás jodido. Está a un nivel superior", añadió sobre el despliegue en el uno contra uno de Dembélé.

El técnico de los vascos elogió el papel de los suyos pero insistió en dolor de la derrota y en las bajas que tenían.

"La palabra 'orgullo' no me suele gustar porque eso significa que hemos perdido. Aún con las bajas, con jugadores muy tocados, incluso en el banquillo, luego tenemos los jugadores del filial que también hay que andar con cuidado", apuntó Alguacil.

"Hay veces que hay que hacer malabares y no pillarte los dedos. Hemos competido, incluso con uno menos. Cuando he decidido que había que arriesgar lo hemos hecho y hemos tenido ocasiones para hacer el empate. Con el momento del Barça, es complicado, pero hemos competido. Se veía más cerca el 1-1 que el 2-0. Veníamos muy limitados, es la realidad. El Barcelona está en un gran momento, futbolistas frescos y con mucho nivel, y nosotros hemos llegado todo lo contrario. Se trata de acertar cuando las tienes", añadió el entrenador de la Real Sociedad.

"Si no existe el VAR y no te paran la imagen, sería una jugada más"

Alguacil fue preguntado por la roja a Brais Méndez en el minuto 40 y reconoció que tanto él como Xavi coincidían en que sin el VAR "sería una jugada más".

"Si soy árbitro y me llaman del VAR, lo expulso, pero es fútbol. Tanto Xavi como yo estamos de acuerdo que, si no existe el VAR y no te paran la imagen, sería una jugada más. Tengo a Diego Rico con la tibia abierta de un taco, es fútbol", indicó Imanol Alguacil.