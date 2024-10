Antonio Rüdiger, sobre Lamine Yamal: "El jugador que ya es con 17 años es bastante aterrador"

Antonio Rüdiger, futbolista del Real Madrid, repasó su carrera y otros aspectos del fútbol en una entrevista en el podcast The Inside Scoop, donde no dudó en elogiar a Lamine Yamal, tildando de "ridículo" el tipo de jugador que es con tan solo 17 años.

"¿17 años? No... Es ridículo, ridículo. El Barcelona tiene a un jugador que tiene una carrera... Ojalá la respeten las lesiones porque nunca se le desea el mal a nadie. Por suerte está sano. Él tiene un gran futuro al frente del Barcelona. El jugador que ya es con 17 años es bastante aterrador... bastante aterrador. Lo que hizo en la Eurocopa... Él tiene un gran futuro, reconoció Rüdiger.

El central alemán aseguró que si pudiera fichar a un jugador se decantaría por William Saliba, el defensa del Arsenal.

"Estoy muy contento con mi compañero en el puesto de central, Eder Militao. Ha vuelto de una dura lesión y está recuperando su mejor nivel. Pero hay tantos partidos que rotaríamos y tener a Saliba sería genial", explica Rüdiger.

"Así es el Real Madrid. No puede explicarse"

El jugador alemán admitió que su fichaje por el Real Madrid fue una sorpresa para él y que supuso "una locura".

"Fue surrealista. No podía creerlo. Mi sueño era jugar en la Premier, no pensaba que podía pasar... Es una locura. Es mi tercera temporada aquí y no te lo puedo explicar. Por ejemplo, cuando jugamos en el Bernabéu contra el Bayern la temporada pasada. Tío, no te miento... Marcaron, lo celebraron como que pasaba el tiempo. Hubo un momento cuando marcamos un gol que el VAR dijo que había falta de Kimmich. Ahí, sabía que íbamos a ganar. Tenía esa sensación. Nuestra afición no nos abucheaba ni nada parecido. Estaban animando cada vez más y más. Vini cogió el balón y empezó con sus cosas. Te da confianza. Luego entró Joselu y en dos minutos el partido había cambiado. Así es el Real Madrid. No puede explicarse", indicó Rüdiger.

El defensa alemán habló también sobre la llegada de Kylian Mbappé al vestuario blanco y admitió que es el francés es un tipo "maduro".

"Escuchas estas cosas, 'Oh, Kylian afectará el vestuario', pero es muy maduro, muy inteligente. Está haciendo su trabajo. Marca goles, influye en el juego y la manera en la que conecta con Rodrygo, Vini y hasta Jude está mejorando cada vez más. Escribirá su propia historia. Ya está en ello", apunta el defensa blanco.

Rüdiger también fue preguntado por el mejor jugado con el que ha jugado y no lo dudó: Karim Benzema.

"¿El mejor futbolista con el que jamás haya jugado? Karim Benzema. Podría haber dicho muchos. Sabes, podría haber mencionado a Luka Modric, Tony Kroos o Eden Hazard, pero tengo que quedarme con Karim Benzema porque era un gran delantero. ¡Su inteligencia es increíble! Clase mundial. Agüero me daba muchos dolores de cabeza... Era realmente difícil jugar contra él. Te diría Messi o Cristiano, pero me parecen de un planeta diferente. Nos quedamos con seres humanos", indicó Rüdiger.

"Messi, por su talento, es probablemente el mejor de todos los tiempos"

Respecto al debate entre Messi y Cristiano, el jugador alemán explicó que es complicado decantarse por uno de los dos.

"No me gusta ese debate. He jugado contra ambos. Contra Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Manchester United. Por alguna razón contra el Real Madrid no nos enfrentamos en un partido. Contra Messi jugué mucho en algunos partidos importantes entre Barcelona y Chelsea. Messi, para mí individualmente por su talento, es probablemente el mejor de todos los tiempos, en mi opinión", aseveró Rüdiger.

"Pero con Cristiano Ronaldo, lo que hizo en términos de lo que ganó individualmente y sus números, goles, dedicación y el hambre competitiva incluso ahora... significa que simplemente están ahí juntos. Tengo que respetarlos a ambos de la misma manera. No creo que sea justo intentar poner a uno por encima del otro", añadió el defensa alemán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com