André Villas-Boas: "Del Valencia temo su verticalidad, velocidad y profundidad"

El portugués André Villas-Boas, entrenador del Zenit de San Petersburgo, explicó que lo que más teme del Valencia, al que visita mañana en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, es su verticalidad y la velocidad y profundidad con la que pueden construir sus contraataques.

"Temo su verticalidad, sus contraataques, la velocidad y la profundidad que tienen atacando. Gayà está en muy buena forma y Feghouli es un peligro constante. Me gusta Parejo con los cambios de orientación que le da a su juego y Javi Fuego, que me encanta de 'seis', da equilibrio al equipo", señaló el entrenador en rueda de prensa.

"En el Valencia no hay muchas estrellas, hay un trabajo de equipo ofensivo y defensivo y eso me gusta y con todo el ánimo que habrá en el estadio será un poco más complicado para nosotros", auguró. Villas-Boas se mostró consciente del debate que hay en el Valencia sobre si el delantero titular debe ser Álvaro Negredo o Paco Alcácer.

Sobre Negredo y Álcacer

"Hay mucha discusión sobre quién tiene que jugar. Son bastante distintos pero el equipo está acostumbrado a ellos. Negredo es muy bueno en el juego aéreo y Paco tiene mucha movilidad. Están muy bien, ofrecen problemas distintos pero tenemos que estar preparados para todo y creo que lo estamos", afirmó.

El entrenador admitió que hay ciertos parecidos en el juego que él plantea con el Zenit y el que ha implantado en el Valencia su compatriota Nuno Espírito Santo, con el que coincidió cuando él estaba de segundo entrenador en el Porto y su homólogo era aún jugador.

"Hay algo parecido, nos gusta tener el balón cerca del césped, un juego rápido y agresivo. Lo ha hecho y lo hace muy bien con su 4-3-3. Recuerdo cuando estaba de segundo con Mourinho, lo recuerdo como un hombre sincero, cordial y me da gusto ver que ha triunfado", señaló.

"Será el partido más complicado"

El técnico portugués señaló que el de mañana "tal vez sea al partido más complicado" que tienen por delante, aunque espera que el hecho de jugar la 'Champions' suponga un extra de motivación. "Queremos estar a un nivel 'top', no ha sido así hasta ahora en el campeonato pero la ilusión de estar en la 'Champions' nos puede dar ese plus", explicó el luso, que no quiso mirar más allá de este encuentro.

"Es muy pronto para hablar de quién se va a clasificar, todos tenemos cero puntos, es prematuro y es un grupo equilibrado", recordó. El entrenador del Zenit se mostró convencido que el hecho de que se haya hecho público que no continuará en el equipo ruso la próxima temporada no afectara al rendimiento de su equipo ni en el choque de mañana ante el Valencia ni en el resto de la Liga de Campeones.

"Claro que no, esto pasa en el fútbol. La vida del entrenador es corta y los jugadores están preparados para cambios. Tengo que regresar a Portugal con mi familia y decidí que no renovaría", explicó el técnico. "No tiene mucha importancia ni tiene que ver con lo de mañana. Los jugadores están preparados y quieren jugar en 'Champions', que es donde todos queremos estar", subrayó Villas-Boas, que negó que se pueda replantear su marcha si se clasifican para octavos de final.