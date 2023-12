Ancelotti: "Para renovar no tenemos ni prisa ni problemas"

Carlo Ancelotti ha querido dejar clara su intención de seguir siendo entrenador del Real Madrid la próxima temporada, situando por encima del interés de la selección brasileña su deseo de continuar en el club. El italiano dice estar dispuesto a esperar el tiempo que haga falta para recibir una propuesta de renovación para la que no tiene "ni prisa, ni problemas".

"El regalo que yo tengo es seguir siendo entrenador del Real Madrid"

"Si el club está contento, ya sabe que yo estoy contento. Para renovar no tenemos ni prisa ni problemas", aseveró Ancelotti, saltándose su norma de no responder ninguna pregunta relacionada con su futuro. "El timing es el 1 de julio de 2024. Hasta el 30 de junio estaré aquí", contestó al ser preguntado por el tiempo que está dispuesto a esperar a la directiva del Real Madrid.

Ancelotti dijo asimismo estar centrado en lo deportivo, con el deseo de cerrar el 2023 con dos triunfos en LaLiga ante Villarreal y Alavés, sin despistarse con nada de lo que le vaya a deparar el futuro: "El regalo que yo tengo es seguir siendo entrenador del Real Madrid, es la cosa más importante. Tenemos tiempo para pensar en eso", respondió la primera vez que fue preguntado por su renovación y si esperaba un regalo navideño del presidente Florentino Pérez.

"El regalo me lo pueden dar mañana los jugadores ganando el partido. Es lo que quiero, terminar bien ganando los dos partidos y tener una navidad tranquila", apostilló el de Reggiolo sobre este tema.

Lunin o Kepa, decisión tomada

En otro orden de cosas, desveló que ya sabe quién formará como titular en la portería este domingo: "Lo tengo ya decidido, pero no he hablado todavía con los dos; quiero que primero lo sepan de mi boca antes que leerlo en la prensa. Me hacen dudar porque están muy bien los dos", señaló sobre Kepa y Lunin.

Ancelotti asimismo informó de que ya ha charlado con el brasileño Endrick, que está de visita en Madrid: "A los jóvenes les recomiendo disfrutar del momento y de lo que está pasando. Está progresando muy bien, estamos encantados de que pueda ser nuestro jugador a partir de julio. Nos ha venido a visitar, hemos hablado un rato con él, pero tenemos que esperar hasta julio".

"Está aprendiendo español. Ha trabajado muy bien en su equipo, ha ganado dos títulos, está disfrutando del momento. Está focalizado en lo que tiene que hacer con el equipo nacional olímpico. Nosotros lo esperaremos hasta julio", expresó sobre el joven jugador brasileño, flamante campeón del Brasileirao.

El Barcelona, ¿el equipo más complicado?

Por otra parte, valoró las palabras de Xavi Hernández, que aseguró que el Barça es el equipo más difícil de entrenar: "No puedo decir cuál es el equipo más complicado. En general, es bastante normal que un entrenador tenga críticas, tenemos que aceptarlo. Luego, cada uno puede decidir qué crítica considera justa o injusta. Ser criticado, en nuestro mundo, es bastante normal, porque el juicio a un entrenador es solo por resultados".

"A nadie le importa la metodología de un entrenador, a nadie le importa la habilidad de manejar distintas situaciones... El juicio para un entrenador es solo si gana o si no gana, esto es lo que tenemos que aceptar, y esto Xavi lo sabe muy bien. Es un gran profesional, un gran entrenador, y tiene la capacidad de manejar muy bien todas estas situaciones", abundó al respecto.

También ha opinado sobre un posible regreso de Toni Kroos a la selección germana: "Si Kroos vuelve a jugar con Alemania, tendrá la suerte de tener a uno de los mejores centrocampistas del mundo".

El lanzador de penaltis

¿Y cómo negocian ahora los lanzamientos de penalti? "El año pasado había una línea muy clara: Karim -Benzema-, y después de Karim, Luka Modric. Esta línea ha cambiado porque Modric no ha jugado al principio, y tenemos uno que tira muy bien, que es Joselu, pero no siempre juega los partidos. Tenemos que arreglar esta línea, entrenando. Tirar penaltis no solo es algo técnico, hay algo de ambiente".