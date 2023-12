Xavi: "Ninguno de vosotros me felicitó por la clasificación a octavos"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, lamentó en la previa del partido de Liga ante el Valencia que "se está explicando una irrealidad" de lo que le pasa a su equipo, que a su entender sigue "en la carrera por ganar cuatro títulos".

"Se repite lo mismo que la temporada pasada. En octubre, lo queríamos quemar todo", se quejó Xavi. "Hace cinco meses estábamos en una rúa celebrando los dos títulos de la temporada", recordó.

Por eso, el entrenador del conjunto azulgrana no entiende que "a la primera curva se baje gente del barco" y volvió a apuntar al famoso entorno del club, donde incluye a la prensa que es afín al Barça, a la que reclamó de nuevo más apoyo.

"Me llegan mensajes como si fuese un funeral todo, como si se hubiese muerto mi padre o mi madre"

"Ninguna obsesión, pero es la realidad. Me llegan mensajes como si fuese un funeral todo, como si se hubiese muerto mi padre o mi madre. Ninguno de vosotros me felicitó en la última rueda de prensa por la clasificación [a octavos de Champions League]. Esta es la irrealidad que veo yo. Si la temporada acaba como excelente, ¿qué? Vamos a estar pasándolo mal o en depresión... pero si está todo el juego. El día del Atlético éramos un 10 y ahora un 0. En la primera curva no nos vamos a ir", abundó.

Dentro de ese entorno, excluyó a los hinchas culés: "La afición está de diez, cree en este equipo", afirmó Xavi: "Y cada partido corean mi nombre". También defendió "la unión" que, según aseguró, existe en el vestuario, en el cuerpo técnico y con los que mandan en el club, especialmente en la parcela deportiva.

"No me siento nunca solo. Primero, tengo el 'staff', que para mí son incondicionales, leales, fieles, y estos no me fallarán nunca. El presidente tampoco me ha fallado nunca; todo lo que me ha dicho lo ha cumplido. Ni Rafa Yuste ni Deco", aseguró Xavi, quien aseguró que con este último tiene "una relación extraordinaria", todo lo contrario de lo que se viene diciendo.

Cree que 'merecen un respeto'

El técnico egarense insistió en que sus jugadores "son los vigentes campeones de Liga y Supercopa y merecen un respeto", que es "momento de confiar y ser positivo" y que siente que el equipo aún puede "hacer una gran temporada".

Y por supuesto, no se le ha pasado por la cabeza dejarlo: "No me va a frenar nadie. Cada día estoy más implicado, con más interés y más responsabilidad si cabe. No quiero fallar, y menos al club de mi vida".

"Estoy muy ilusionado, es momento de ser coherente, estar calmados, coger confianza. Creo más que nunca en el proyecto, tenemos una unión fantástica, ayer hablé con Deco. Se están haciendo cosas muy bien y creo que estamos a medio camino de hacer un gran Barça", reiteró el preparador catalán, que subrayó que el club lo que necesita ahora mismo es "estabilidad".

'Antes era el Ferguson del Barça'

"Hace un mes me decías si iba a ser el Ferguson del Barça. Entonces me voy a volver loco: ahora estoy en la calle. No sé dónde estoy. El club necesita estabilidad, más en la era post-Messi y en una situación económica complicadísima", le contestó a un periodista.

Eso así, Xavi admitió que "esto va de rendir y, si no hay resultados, el entrenador se tendrá que ir a final de temporada", pero pidió calma hasta entonces, incluso si se pierde mañana en Mestalla. Un partido que, en cualquier caso, calificó de "final".

"Es una final, porque tenemos necesidad de puntos. En LaLiga no estamos como tendríamos que estar. La derrota del Madrid y del Girona nos pesó y nos está afectando. Mañana es muy importante contra un rival complicado y duro. Baraja está haciendo un trabajo extraordinario. Han dado un paso al frente, Mestalla aprieta aunque llevan un punto de doce", advirtió.