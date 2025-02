Ancelotti y Carvajal explotan con el arbitraje en el Sadar: "Están pasando cosas y no tengo ganas..."

El Ancelotti más enfadado y alterado que hemos visto en muchos años compareció en la sala de prensa del Sadar tras el tercer pinchazo consecutivo de su equipo en Liga (1-1). El técnico italiano, que vio la amarilla en la primera parte y que tuvo que ser 'tranquilizado' por su hijo Davide al término de esta, cargó contra el polémico arbitraje de Munuera Montero.

Sobre la expulsión de Bellingham

"No ha entendido bien inglés porque ha dicho 'fuck off', no 'fuck you' y se ha equivocado porque la traducción es no me jodas . No es algo ofensivo. Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado en la traducción y nada más. Sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham que le ha dicho si esto es falta, lo mío era penalti, no me jodas. La tarjeta roja muestra el nerviosismo del árbitro, nada más", explicó Carletto sobre la acción que dejó con 10 a su equipo en el minuto 39 y que supuso la segunda expulsión por roja del inglés desde su llegada a Madrid.

"Están pasando cosas..."

El entrenador blanco fue más allá y dejó caer que están "pasando cosas" en los últimos partidos: "Han pasado cosas en estos tres últimos partidos que han visto todos y no tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido... Hay un problema en el sentido que en los tres últimos partidos algo ha pasado que obviamente no tenía que pasar. Lo que podemos hacer es seguir luchando, peleando y jugando bien como hoy. El VAR no ha revisado situaciones en área contraria, cuando había dos o tres que se podían haber revisado y no lo han hecho", dijo Ancelotti, el cual parecía morderse la lengua a la hora de valorar alguna acción más del encuentro.

Carvajal: "Hoy ha tocado expulsión"

No obstante y antes de que otro jugador blanco pueda pronunciarse, o no, fue Dani Carvajal, lesionado de gravedad a principio de temporada, el que se puso el grito en el cielo en la primera parte tras la expulsión por roja directa a Jude Bellingham. El lateral de Leganés publicó una historia en Instagram con la frase "hoy ha tocado expulsión" y varios emojis de caras pensativas e irónicas, haciendo referencia, en principio, a la dura y polémica entrada de Romero a Mbappé en Cornellá que se saldó con amarilla para el defensa perico.

El Madrid se deja ir en Liga

Por otra parte y en cuanto a lo futbolístico, el Real Madrid pinchó por tercer partido seguido en Liga (derrota en Cornellá y empates ante Atleti y Osasuna) y se sigue dejando puntos por el camino cuando hace apenas dos semanas lideraba con holgura la tabla clasificatoria. Atleti y Barça pueden superarle esta jornada si ambos ganan sus respectivos encuentros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com