Álvaro Morata: "Soy jugador de la Juve hasta que nadie diga lo contrario"

Morata mostró confianza en su comparecencia ante los medios de comunicación en la primera rueda de prensa de la selección española en la Isla de Ré y aseguró que no le afecta tener su futuro en el aire si finalmente decide abandonar el Juventus italiano."Estoy muy tranquilo porque tengo contrato con la Juve, me siento como en casa allí. Soy jugador de la Juve hasta que nadie diga lo contrario. Se que es una Eurocopa muy importante para mi, la primera. Es un sueño jugar con la selección española, esto empieza dentro de poco. Me quito los problemas de la cabeza para pensar solo en la Eurocopa e ir a por ella", aseguró. "Me siento muy bien, estoy mejor que en toda la temporada. Las molestias ya pasaron, no jugué el último partido para estar lo mejor posible. Si el míster cree que debo jugar estoy a tope y lo puedo hacer bien", añadió.

Para que España pueda repetir el éxito de las dos últimas Eurocopas, Morata señaló como clave la buena mezcla entre los jugadores que quedan de la 'generación de oro' del fútbol español, con los jóvenes que se han ido incorporando. "Esta generación ha hecho historia, lo ha ganado todo. Es importante que la que viene por detrás, que también ha sido campeona en categorías inferiores, aporte muchas ganas porque junto a los que quedan de la anterior podemos hacer grandes cosas", opinó. Y destacó que dentro de la concentración de la Roja hay un "ambiente espectacular", agradecido "del trato" que dan los veteranos a los que llevan "menos tiempo".

Los internacionales españoles repiten un mensaje del último amistoso, la sorprendente derrota ante la modesta Georgía. "Es mejor que nos haya pasado en un partido de preparación a que te pueda pasar en la competición. Recuerdo ver perder o empatar en un torneo que conquistaron algún título. Sabemos que cualquier selección te puede ganar y no podemos relajarnos". "Estamos en un campeonato de Europa con la mejores selecciones, al final cualquiera puede ganar el torneo. Se necesita un poco de suerte en un torneo largo. Hay muchas selecciones peligrosas que seguro no quieren enfrentarse a España tampoco. Tenemos que pensar en nosotros solos e ir partido a partido", añadió.

En lo personal, Morata se siente preparado para ser el nueve de España y la referencia en ataque. "Está claro que estamos en la selección española y hay gente que podía estar aquí y no ha venido pese a merecerlo tanto como yo". "Es un orgullo ser el nueve pero es una presión muy grande que estoy preparado a asumir. Estoy acostumbrado a jugar en Italia, aquí es una maravilla jugar con estos compañeros y los balones que te meten. Ojalá me lleguen muchos", sentenció.

Koke analiza la Selección y lo que será la Eurocopa

Koke Resurrección, centrocampista de la selección española, reivindicó este jueves la capacidad goleadora del equipo, repasó que la derrota por 0-1 contra Georgia fue un "accidente" y recordó que en el anterior partido, el amistoso frente a Corea del Sur, vencieron por 6-1. "En el partido del otro día llegamos mucho, creamos ocasiones y no acertamos ninguna", resumió el futbolista del Atlético de Madrid sobre el duelo del pasado martes frente a Georgia en el Coliseum Alfonso Pérez, el último amistoso previo al estreno de la 'Roja' en la Eurocopa, el próximo lunes en Toulouse ante República Checa.

"Hay que intentar crear las ocasiones e iremos afinando puntería también en los entrenamientos. Hay mucha gente con gol. Y van a llegar los goles, igual que a Corea le metimos seis. Lo importante es estar en campo contrario y llegar a la portería rival. Seguro que vamos a hacer goles", expuso Koke en la primera comparecencia de prensa de España en su concentración en la Isla de Ré francesa. También destacó que el grupo sigue siendo el "mismo" en la selección española para afrontar el reto de Francia 2016. "Me incorporé una semana atrás (por la disputa de la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, del pasado 28 de mayo en Milán) y sigue habiendo el mismo ambiente dentro del grupo", explicó.

"Ahora, ya en Francia, mejor aún. Estamos con muchas ganas de que llegue el primer partido y hacerlo bien. El otro día tuvimos un accidente (ante Georgia), es cierto, pero mejor que pase en un amistoso que en la Eurocopa", prosiguió Koke, uno de los jóvenes de la sub-21 que se han unido en los últimos tiempos a la selección. Él fue campeón del Europeo sub-21 de Israel en 2013. "Venimos gente de aquel campeonato y hay gente también más veterana que está haciendo muy buen papel en la selección", recordó junto a Álvaro Morata, que también formó parte de aquel equipo que ganó el título continental de la categoría hace tres años.

"Los que venimos de abajo tenemos ganas de hacerlo bien para llevar la Eurocopa a España. Aportamos esa juventud y esas ganas. Es mi primera Eurocopa, ya estuve en el Mundial (de Brasil en 2014) y tengo mucha ilusión por jugar y por ganar", concluyó.