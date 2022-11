Alexia Putellas y el conflicto en la selección: "La finalidad es que España gane un título en un futuro próximo"

Alexia Putellas, capitana del Barcelona y dos veces ganadora del Balón de Oro, ha dado su opinión sobre la guerra abierta entre 15 jugadoras y Jorge Vilda en el seno de la selección española de fútbol femenina.

La mejor jugadora del mundo, que se está recuperando de una grave lesión de rodilla, cree que "ha habido información y desinformación" e indica que ella no va a explicar lo ocurrido porque son cosas que deben tratarse internamente.

"Es complicado hablar de todo esto porque en este asunto ha habido información y desinformación que no sé de dónde viene. Quien la haya generado y la haya filtrado, tanto las cosas que son ciertas como las que no, sus intereses tendrá. Considero que estas cosas no deberían haber salido. A día de hoy, la gente sigue sin saber las razones y por mi parte no las sabrán porque pienso, por lo menos ahora, que son cosas que se deben tratar de forma interna, profesional y con la finalidad de que la selección gane un título en un futuro próximo y sea líder en el proyecto de selección femenina como lo es en la masculina", apunta Alexia Putella en una entrevista a EFE.

Sobre su grave lesión de rodilla, la dos veces ganadora del Balón de Oro reconoce que la recuperación está siendo "una montaña rusa de emociones total".

"Llevo cuatro meses y medio con la lesión y lo que he aprendido hasta ahora es que es una montaña rusa de emociones total. La semana pasada sentí una especie de molestias y ya empecé a pensar que algo no iba bien. Esta semana, en cambio, me siento super bien y como que ya puedo jugar. Al final tienes que intentar estar lo más estable posible dentro de las molestias normales que implica la rehabilitación", explica Alexia Putellas.

La jugadora del Barcelona admite que, pese a las ganas de volver a jugar, debe ir paso a paso para que su regreso a los terrenos de juego sea con garantías.

"Al final bajas a ver el entrenamiento y ves cómo vuelan aquellas y te das cuenta de que aún no estás preparada. Por la experiencia de otras compañeras y de gente que ha visto muchas lesiones de este tipo, a partir del sexto mes ya te ves capaz de jugar, pero realmente aún no estás recuperada. Se trata de un tema biológico, la plastia necesita un tiempo para madurar", admite Alexia Putellas.

La talentosa jugadora culé reconoce que incluso ha llegado a pensar que no volvería a jugar al fútbol al máximo nivel.

"He llegado a pensar que no jugaría más y he llegado a pensar lo que pienso ahora, que volveré mucho mejor. El denominador común de lo que te dicen todas las personas que han pasado por esta lesión es que vas a volver mejor, vas a conocer mucho mejor tu cuerpo y sabrás cómo cuidarte más", apunta Alexia.

Por último, Alexia Putellas habla sobre su segundo Balón de Oro.

"Creo que tuve bastante fortuna porque se cambiaron los criterios y pasaron de tener en cuenta el año natural a la temporada anterior", reconoce Alexia Putellas.