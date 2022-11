Jorge Vilda: "¿Las 15? Se han autoexcluido de la selección"

Jorge Vilda, seleccionador femenino de fútbol, ha ofrecido una nueva lista de convocadas para los partidos ante Argentina y Japón. Y como en la anterior convocatoria, el seleccionado no ha llamado a las 15 jugadores que pidieron no ser convocadas.

"No, no ha habido comunicación. Tenemos la constancia de que se han excluido de la selección, no hemos tenido comunicación con ellas. Creo en el diálogo, es lo que une a las personas", explicó Vilda al ser preguntado por las 15 jugadoras en rebeldía.

"Me gustaría que se explicase qué ha pasado. Estamos esperando a saber lo que ha pasado, a tener esa información. Estaríamos encantados de tener esa información y de que la gente lo sepa. A partir de ahí que no se insinúe, que no salgan cuestiones que son totalmente falsas sobre mi persona. Eso es lo peor para mi de todo esto. No tengo claro qué ha pasado, me gustaría saberlo", apuntó Jorge Vilda.

El seleccionador nacional reconoció que felicitó a Alexia Putellas tras su segundo Balón de Oro.

"La vuelvo a felicitar, tener a una española dos veces Balón de Oro es un éxito para nuestro fútbol y para nuestro deporte. La felicité, me contestó. Fue una felicitación, encantados de poder hablar cuando sea posible. Estamos deseando que se recupere y pueda volver a los terrenos de juego", explicó Vilda.

En cuanto al posible diálogo que podrían estar manteniendo el sindicato FUTPRO como mediador y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), manifestó: "No es de mi competencia. Mi competencia son las jugadoras, los entrenamientos, los partidos. El sindicato no es mi competencia".

Vilda aseguró que espera que no se haya presionado a las jugadoras de las selecciones inferiores para que también rechacen ser convocadas.

"Espero que eso no se haya producido. Me encantaría creer que eso no se ha producido, no voy a entrar a valorar lo que pudo pasar por la gravedad de los hechos", indicó Jorge Vilda.

"El de ahora es un equipo unido, donde van juntas"

"Tenemos que aceptar la situación, es la que es. Hay quince jugadoras que no son convocables porque se han autoexcluido. Y hacemos una selección con jugadoras de gran nivel que lo han mostrado en la última convocatoria ganando a Estados Unidos. Mirando primero en el presente, luego en el futuro. En ocho meses tenemos un Mundial", recordó Jorge Vilda.

En este sentido no quiso pronunciarse acerca de si se han visto afectadas las relaciones personales entre las que siguen vistiendo la camiseta de España y las que no.

"En las relaciones personales de las jugadoras no entro. El de ahora es un equipo unido, donde van juntas, que quieren competir. En eso me fijo", aclaró Vilda.