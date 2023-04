Álex Baena: "Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes"

La supuesta agresión de Fede Valverde a Álex Baena tras el Real Madrid - Villarreal de LaLiga está ya en la vía penal después de que el jugador del Villarreal denunciara lo ocurrido en el interior del Santiago Bernabéu el pasado sábado. Ahora, el propio Baena ha lanzado un comunicado en el que explica los motivos que le han llevado a denunciar al centrocampista uruguayo del Real Madrid.

El futbolista del Villarreal justifica esta decisión por la reacción del entorno del jugador madridista.

"Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizados por su entorno, en las que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no podía ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se imputan. Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes", indica Baena en el comunicado publicado en sus redes sociales.

Álex Baena asegura también haber recibido "amenazas", "insultos" y mensajes deseando la muerte de sus familiares.

"El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable; amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia", detalla Baena.

"En el día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora, mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club en cumplir sus objetivos", finaliza en el comunicado de Baena.

Mina Bonino contesta a Baena: "No todo vale"

Tras hacerse público el comunicado de Álex Baena, la pareja de Valverde, Mina Bonino, ha contestado al futbolista del Villarreal mostrando su malestar y asegurando que "después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele".

"Hay un Dios que todo lo ve, que sabe la realidad y estamos tranquilos, pero están abriendo una herida que ni siquiera está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental. Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol. No todo vale en la vida", responde Mina Bonino a Baena.

"La familia siempre está por delante de todo. Y siempre lo dije, el fútbol es lo menos importante de las cosas más importantes. Nuestra recompensa es que el embarazo siga bien y JAMÁS nos aprovecharíamos de una situación así. Gracias por entender", apunta la pareja de Valverde en sus redes sociales.