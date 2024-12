El alarmante dato que evidencia el desplome del Barça en Liga

Este sábado no mereció perder, y tal vez tampoco ante Las Palmas, pero la realidad es que el FC Barcelona vuelve a jugar mejor de lo que sus resultados muestran. Aun así, no es excusa suficiente para explicar el alarmante derrumbe que ha sufrido el equipo de Hansi Flick en las últimas semanas.

El Barcelona perdió en el día de ayer ante un aguerrido y afortunado Atlético (1-2) tras un gol de Sörloth en la última jugada del partido. Los rojiblancos remontaron y se llevaron tres puntos que les permite terminar el 2024 como líderes de la Liga, además de imponerse como visitante ante el Barça, algo que no sucedía desde el 5 de febrero de 2006, y de sumar su 12º victoria consecutiva. Los de Flick, por su parte, pueden terminar incluso terceros si el Real Madrid gana esta tarde al Sevilla.

Una racha negativa que no se ve desde 1965

Sin embargo, lo más preocupante del Barcelona no es su situación en la tabla, sino su rendimiento en las últimas semanas, especialmente en la competición doméstica, donde enlaza tres derrotas consecutivas en Montjuic (Las Palmas, Leganés y Atlético), algo que no sucedía desde hace 59 años (1965), y lo que es peor, apenas ha sumado 5 de los últimos 21 puntos, lo cual no ocurre desde hace 16 años, cuando Rijkaard (2008) daba sus últimos coletazos como entrenador en el preludio de la llegada de Guardiola y de la mejor época en la historia de la entidad.

4 victorias en los últimos 10, y 3 son en Champions...

En sus últimos nueve partidos el Barça solo ha podido ganar cuatro, y tres de ellos han sido en la Champions League (Estrella Roja, Brest y Borussia Dortmund), el derrumbe en Liga comenzó con una derrota en Anoeta, después volvió a ceder dos puntos en Vigo ante el Celta, cayó ante Las Palmas en casa, goleó al Mallorca fuera, empató ante el Betis en el Villamarín y para terminar ha enlazado dos derrotas más en casa (Leganés y Atlético). Para colmo, ha encajado goles en los últimos 8 duelos ligueros (desde el 0-4 del Bernabéu no deja la puerta vacía). Lógicamente también está echando en falta los goles de su 9, Robert Lewandowski, que apenas ha marcado 2 en los últimos 7 partidos.

Atleti y Madrid podrían 'irse'

Los culés pasaron de dominar la Liga con cierta ventaja respecto a Madrid, y sobre todo Atlético, a principios de noviembre (sumaron 33 de 36 puntos), a dejarse 16 de los siguientes 21. Una caída estrepitosa que podría dejarle en la tercera posición de la Liga a 6 puntos del Atlético (si estos ganan al Osasuna en la jornada 19, ya la jugó el Barça) y a 5 del Madrid si estos vencen hoy al Sevilla y hacen lo propio con el Valencia el 3 de enero, cuando recuperen su partido aplazado por la DANA.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com