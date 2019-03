Aduriz: "No es normal que con mi edad pueda ir a una Eurocopa"

EL DELANTERO TIENE 35 AÑOS

Aritz Aduriz, delantero del Athletic Club y de la selección de España, aseguró sentirse sorprendido por la convocatoria a la Eurocopa de Francia 2016 debido a su edad. "No es normal que con mi edad pueda ir a una Eurocopa, y menos cuando no has venido habitualmente", mencionó el goleador.