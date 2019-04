Aduriz: "La edad es un mero número, lo que importa es la ilusión y yo la tengo"

El delantero de la selección española Aritz Aduriz ha recordado que "la edad es un mero número" y que "lo que importa es la ilusión", subrayando que él sigue teniéndola a sus 35 años y felicitándose por la "auténtica maravilla" que supone regresar al equipo nacional para compartir equipo con "jugadores increíbles que tienen un nivel espectacular".

"Me fijo mucho en jugadores que han dado un nivel muy alto a estas edades. Klose es un buen referente para mirarse y un espejo bonito para mirarse. Me siento muy afortunado de poder vivir estas cosas a esta edad, pero me han llegado en el momento que tenían que llegar porque me siendo muy confiado. Al final, la edad es un mero número; lo que importa es la ilusión y yo la tengo", aclaró Aduriz en rueda de prensa.

"Conociendo mi trayectoria es difícil que pudiese imaginar estar aquí a día de hoy, pero la ilusión es lo último que se pierde", reconoció, añadiendo que lo que ha "intentando durante toda la vida" en el fútbol es "ayudar al equipo" de turno. "Luego, no depende de mí poder estar aquí con los mejores", recordó.

En su vuelta a la selección más de cinco años después, el vasco apuntó que el equipo nacional cuenta actualmente con "unos jugadores increíbles que tienen un nivel espectacular", por lo que "tiene que ser una auténtica maravilla poder jugar al lado de ellos".

"Ojalá pueda sentir eso, verme dentro del campo con ellos, y ayudar ofensiva y defensivamente para sacar adelante los partidos. Decir que los delanteros sufren esta selección, no sé... Hay un estilo de juego muy marcado y no juegan directamente con el delantero, intentan combinar, pero cuando llega al balón al delantero le llega en muy buenas condiciones", reflexionó sobre lo que le espera.

Nivel muy alto de los delanteros

Preguntado por el mejor atacante nacional, Aduriz remarcó que "hay grandísimos delanteros en esta selección y fuera de ella", pero aclaró que esa labor corresponde al seleccionador. "El nivel es muy, muy alto y no soy capaz de contestar la pregunta. Cada uno tiene sus gustos. Hay tantos que sería injusto decir solo uno", zanjó.

El jugador del Athletic forma parte de la plantilla que se enfrentará en los próximos días a Italia y Rumanía para preparar la Eurocopa. "Bastante no queda. Son los dos últimos partidos y entre medias todavía quedan bastantes partidos de liga y competición europea. Es una buena piedra de toque para ver cómo está la selección. Intentaremos estar a buen nivel y dar buenas sensaciones", prometió.