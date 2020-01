Adebayor: "Odio al Arsenal por culpa de Wenger; mintió y dijo que me fui por dinero"

El delantero ex del Real Madrid y Arsenal, entre otros, habló sobre su carrera con especial atención a dos etapas suyas. En palabras recogidas por el 'Mirror', habla sobre la primera en el Arsenal donde salió del club londinense de manera negativa. Y la segunda como cedido en el Real Madrid, donde disputó 22 partidos y anotó ocho goles, pero de donde se llevó un gran recuerdo gracias al técnico portugués Mourinho en su periodo en el club madrileño.

Diferentes recuerdos tiene de dos entrenadores que han marcado su carrera como futbolista, Wenger y Mourinho. Del primer dijo que "es de los entrenadores que amé y siempre amaré. Es uno de los técnicos más honestos que he tenido en mi carrera, la mayoría son unos falsos".

Elogios a Mourinho

Y por otro lado se encuentra Arsène Wenger del que piensa todo lo contrario: "Me dijo que me fuese porque no contaba conmigo, que si me hubiese quedado no habría jugado, y yo quería quedarme. Pero sólo me quedó la opción de irme al Manchester City. Después, Wenger dio una rueda de prensa y mintió. Dijo que me fui por dinero y desde aquel día me hizo odiar al Arsenal, pero no por los seguidores, que siguen cantando mi nombre. Cuando veo al Arsenal por un lado quiero que gane, pero por otro no por Arsene".

Sin duda Adebayor se queda con el primero de los dos técnicos. "Mou quiere ganar un título cueste lo que cueste, hará lo que sea para ganar, aunque tenga que plantar un autobús, un tren o un avión. Trabaja las 24 horas del día para ganar un partido y a Wenger sólo le gusta traer niños y que se hagan mayores. Parece un profesor".