La abogada de la víctima de Alves, sobre la salida de la cárcel: "Es incongruente"

Dani Alvesabandonaba este lunes la cárcel de Brians 2 tras 14 meses en prisión y después de pagar el millón de euros fijado por la Audiencia de Barcelona para su libertad condicional. El brasileño, condenado el pasado 22 de febrero a cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de agresión sexual con acceso carnal, salía de prisión poco antes de las 16:30 horas y lo hacía junto a su abogada, Inés Guardiola, y sin hacer ninguna declaración ante los medios.

La decisión de fijar una fianza para su libertad provisional ha sido recurrida por la acusación particular y por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, encargado de elaborar la sentencia definitiva y condenatoria, deberá decidir sobre esos recursos antes de estudiar la sentencia decretada en primera instancia. Hasta que no haya sentencia definitiva, Dani Alves estará en libertad provisional, siempre que cumpla con las medidas impuestas por la Audiencia de Barcelona: entrega de los dos pasaportes (español y brasileño), obligación de comparecer todos los viernes en sede judicial, prohibida la salida del territorio español y prohibición de de comunicarse o acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima.

"Para una víctima es muy difícil entender"

La salida de Dani Alves de prisión, solo un mes después de ser condenado por violación en el juicio, ha supuesto un golpe a la "recuperación emocional" de la víctima. Así lo ha confirmado Esther García, abogada de la joven, quien ha asegurado que la salida en libertad bajo fianza de un millón de euros del futbolista ha supuesto una "involución" en la "recuperación emocional" de su representada.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, la letrada sostiene que "para una víctima es muy difícil entender" que "a pocos días o a pocas semanas de una sentencia condenatoria esta persona pueda estar en la calle, para ella es incongruente".

García ha indicado que la sentencia fue "una victoria no tan jurídica, sino emocional", puesto que "se la habían creído", pese a que no compartir los cuatro años y medio de prisión a los que fue condenado el brasileño, motivo por el que presentó un recurso de apelación. La letrada de la joven sostiene que la libertad de Alves supone, tanto en esta causa como en otras por violencia sexual, "una revictimización y supone un retroceso en su proceso de recuperación emocional".

Además, Esther García ha indicado que, en este caso, "hay un plus mediático que no permite a la víctima, o no ha permitido a la víctima, dejar atrás lo que le pasó". La letrada espera que este caso "no sirva para desincentivar la denuncia", aunque ha añadido que es cierto que durante todo el procedimiento "fue muy complicado" sostener a la joven.

