Abdennour: "Estoy convencido de que no me equivoco viniendo al Valencia"

Abdennour, que llega para suplir la marcha de Nicolás Otamendi al Manchester City, no tiene medio a las comparaciones y aseguró estar "feliz" por haber firmado. "El Valencia es un gran club, muy conocido en Europa. El presidente quería que yo estuviera aquí y el entrenador también. Conozco la gran dimensión del Valencia y vengo a darlo todo", ha declarado.

Además, tener la confianza del técnico es clave para él. "Nuno me dijo que tenían un buen proyecto y que aquí podría progresar y ser mejor. Hablamos bastante y me dijo que juntos haríamos una buena temporada. El Valencia CF es un gran club, muy conocido en Europa", ha asegurado en rueda de prensa..

"La negociación comenzó hace poco con mis agentes. Había muchas opciones, pero quedé impresionado por el interés del club. Me gusta mucho la cultura del fútbol de aquí. Es de alto nivel. Por eso he hecho la apuesta y estoy convencido de que no me equivoco viniendo al Valencia", ha reconocido.

Por su parte, la presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, ha afirmado que el tunecino "siempre ha estado muy comprometido con el proyecto". "Es uno de los mejores defensas de Europa. Es joven, fuerte y con mucho potencial. Y por lo que he tratado con él estos días, sé que es perfeccionista. Creo que va a darlo todo por el club y que está muy feliz de estar con nosotros", ha añadido.