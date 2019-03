El Manchester City se exhibe en el Pizjuán ante un Sevilla muy flojo

CHAMPIONS LEAGUE JORNADA 4 | SEVILLA FC 1-3 MANCHESTER CITY

El City se mostró muy superior en el Sánchez Pizjuán ante un Sevilla que ofreció una pobre imagen. Sterling comenzó adelantando a los de Pellegrini, Fernandinho marcó el segundo y Bony hizo el tercero. Trémoulinas recortó distancias, pero los de Emery no llegaron a reaccionar. Con la derrota de la Juventus, el Sevilla aún no está eliminado matemáticamente, pero ya no depende de sí mismo para llegar a octavos.