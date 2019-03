El Barcelona golea al Granada en el debut liguero de Arda y Aleix Vidal

Como un huracán. Así jugó el Barça. Así arrasó el Barça. Así destrozó el Barça al Granada. Al Granada o al que se le hubiera puesto por delante, pues los azulgranas dieron un auténtico recital de fútbol ante un rival que apenas puso resistencia porque no pudo ponerla. En el debut en la Liga BBVA de Arda y de Aleix Vidal quien más se gustó fue el de siempre. Quien más se gusto fue un Messi que anotó un 'hat trick' y que fue vital en el gol de Neymar que valió para cerrar la goleada por 4-0 del equipo de Luis Enrique.

No tardaron demasiado los catalanes en hacer ver y en demostrar a todos los presentes en el feudo culé que iban a tener show sobre el césped. Con un Granada que apostó por una táctica evidentemente equivocada, los azulgranas movían el cuero con velocidad tal que la errónea y tardía presión nazarí solo valía para que sus jugadores se cansaran. Defensivamente mal, los de Sandoval perseguían la sombra de cada futbolista local y de un balón que apenas olían.

Para su desgracia, Messi sí que olía la bola. La olía tan cerca como cerca huele el Balón de Oro del lunes 11 de enero. El argentino tardó menos de un cuarto de hora en aniquilar al Granada. Primero tras un espectacular pase de Arda que sirvió para destrozar a la ya destrozada defensa del Granada; y segundo tras una acción de la MSN en la que Neymar se la pasó a Suárez y este al 10, para que tan solo tuviera que empujar el cuero a las redes. Dos a cero.

Messi, omnipresente

Se avecinaba goleada en la Ciudad Condal, y más tras el recuerdo del envite ante el Deportivo de La Coruña. Un equipo grande no falla, o no suele, fallar dos veces durante el mismo curso, y tras la reanudación se vio claro que no iba a haber un 'Depor 2' en el Camp Nou. Aunque el Granada empezó más fuerte, algo que no era complicado, los catalanes volvieron a no tardar demasiado en demostrar que no, que este partido era suyo y que no iba a haber nada que fuera a impedir que los tres puntos fueran a su casillero. Y que la sonrisa se instalara en la cara de sus hinchas.

Neymar, en una gran acción, disparó al palo y el rechazo de la jugada fue directo al jugador al que el rival nunca quiere que vaya el cuero. Sí, a Messi. Lionel volvió a necesitar un solo toque para celebrar un gol. Para celebrar otro gol. Para levantar los brazos y abrazar a sus compañeros en su enésimo 'hat trick' con la zamarra azulgrana. Y quedaba media hora.

Media hora en la que se siguieron gustando. En la que el Granada seguía persiguiendo las sombras de varios de los mejores jugadores del mundo. Nada puede haber peor que eso en un estadio como el Camp Nou. Cuando la calma parecía que se instalaba en el césped, y cuando todo estaba ya cercano al pitido final, Messi volvió a ser fundamental incluso sin tocar la pelota. Iniciando la jugada, se pensó en fuera de juego y dejó el cuero llegar a Neymar. El 11 sentó a Andrés Fernández y con potencia batió al arquero nazarí.

Fiesta de oro en el Camp Nou

Tres puntos, con goleada con sabor a Balón de Oro para Messi, principal favorito, o para Neymar, 'sorpresa' que nunca se puede descartar en la gala dorada. El Barcelona ha realizado un excelso partido después de las dudas surgidas del 0-0 ante el Espanyol en el intenso derbi catalán de Liga. La senda, la de la victoria, la han vuelto a encontrar. Y con partidos como el realizado ante el Granada será complicado que la pierdan. Bendita fiesta a la que se han sumado Arda y Aleix Vidal.