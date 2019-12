Lara Fernández, de campeona del mundo de Muay Thai a la gasolinera donde trabaja: "No tenía libre ese fin de semana"

Más información La dura historia de Lara Fernández, subcampeona del mundo de Muay Thai y trabajando en una gasolinera de noche

La promesa del Muay Thai Lara Fernández se ha proclamado campeona del mundo en la categoría K1-LSKA, donde la joven ya es campeona de España. Con tan solo 23 años, ha vencido a sus rivales en la categoría de menos de 59 kilos en los Mundiales que se han disputado en Bruselas. Lara se hizo con el título tras vencer a la belga Kelly Denoiko en una emocionante final.

Directa del Campeonato del Mundo, Lara volvía esta mañana a las seis a su rutina de trabajo. Antena 3 Deportes le ha acompañado en su vuelta a la gasolinera, desde donde hoy recordaba emocionada el combate y aseguraba sentirse en una nube. "No me salían ni las lágrimas. Yo no me lo creía. Salí del ring bailando, celebrando... No sabía ni dónde poner el cinturón", explica. Además, la joven ha confesado que tuvo que cambiar los días a sus compañeros para poder ir al campeonato porque durante el fin de semana tenía que ir a trabajar.

Como ya es tradición, la luchadora recibió el cinturón de máxima campeona con una camiseta del Betis puesta, equipo del que es seguidora desde pequeña. La joven ya utilizó dicha camiseta en el campeonato de Madrid de 2018 y posteriormente el futbolista Joaquín regaló a Lara una firmada. Ahora, las redes sociales piden que realice el saque de honor de algún partido del equipo de sus sueños. "A mí me haría muchísima ilusión, la verdad", confiesa.

Hoy a todos sus clientes les enseñaba con orgullo el título que ha coronado a Lara como campeona mundial de Muay Thai