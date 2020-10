El Banco de Alimentos del estadio de Mestalla ayuda ya a más de 6.000 familias: "Vienen jóvenes que se han quedado en paro"

Cinco meses lleva ya el Banco de Alimentos de Valencia repartiendo comida y productos básicos. Empezó ayudando a 600 familias con la crisis del coronavirus; hoy son más de 6.000 las que van al estadio de Mestalla.

Se llevan a su domicilio una despensa variada con alimentos de primera necesidad. Familias que tienen niños; muchas han perdido el trabajo, tienen escasas prestaciones y llegan con muchísima dificultad a fin de mes. Hay reparto cuatro veces al mes.

Renuevan el contrato

"No tengo trabajo, tengo tres hijos y la verdad es que es una ayuda que me dan todos los meses y la agradezco. Con esta situación que tenemos ahora no hay manera de tirar hacia adelante; estamos todos un poquito estancados", cuenta a Antena 3 Noticias una persona que necesita ayuda.

"El perfil es gente joven que están en ERES, que se ha quedado en el paro y no tienen trabajo", nos explican. Ahora se ha renovado el contrato entre el presidente del Valencia CF, el Director general de la Caixa y el presidente del Banco de Alimentos “Banco de Acción Solidaria”, de colaboración hasta junio del 2021.