El duro final de Illia Golem: "Su corazón volvió a latir, pero el médico me dio una terrible noticia..."

El culturismo aún sigue de luto días después de la muerte de Illia Golem, apodado 'El Mutante'. El culturista falleció a los 36 años tras sufrir un ataque cardiaco en su casa el pasado 6 de septiembre. Su esposa Anna le realizaba compresiones en el pechos mientras esperaba a la ambulancia. Finalmente, Golem fue trasladado al hospital en helicóptero.

"He estado rezando todo este tiempo, esperando que Illia se recuperase", ha contado ahora Anna. "Pasé todos los días a su lado, esperando, y su corazón volvió a latir durante dos días, pero el médico me dio la terrible noticia de que su cerebro había muerto. Agradezco a todos sus condolencias. Es muy reconfortante darme cuenta de que no estoy sola en este mundo y de que tanta gente me ha ofrecido ayuda y apoyo", dice su mujer.

Tras el ataque al corazón, el culturista 'más monstruoso del mundo' cayó en coma y su muerte se confirmó el pasado 11 de septiembre.

Aunque no competía profesionalmente, Golem se volvió icónico en las redes sociales, con más de 300.000 seguidores en Instagram y fanáticos que le veían superando los límites de la capacidad humana.

No obstante, todo indica que sus brutales rutinas de entrenamiento, así como su alimentación, son las causas de su prematuro fallecimiento.

16.000 calorías diarias

Illia Golem llegó a pesar 165 kilos, un peso al que habría llegado con salvajes entrenamientos e ingiriendo, como él mismo reconoció, cerca de 16.000 calorías al día comiendo enormes cantidades diarias de carne roja.

Según expertos en nutrición, esa ingesta desproporcionada de carne puede provocar un fallo renal o hepático. El hígado y el riñón son incapaces de metabolizar tal cantidad de carne.

Otro factor que explica la muerte del deportista es el uso de esteroides y otras sustancias, una práctica que el propio Illia Golem reconocía. Y es que Illia se inyectaba cada día 50 unidades de insulina para poder comer más.

Además, el culturista se inyectaba synthol, una especie de aceite que algunos usan para hacer que el volumen de sus músculos crezca de manera artificial.

La revista 'Men's Health' incluso publicó que Golem consumía 108 piezas diarias de sushi de una sola sentada, así como 2,5 kilogramos de carne de vacuno. Esa publicación detallaba la dieta diaria del culturista, realizando siete comidas diarias:

1º comida (8:00 am): 300 gramos de avena en copos.

2º comida (11:00 am): 3 platos de sushi, cada uno con 36 piezas (108 en total), estas contienen 1'6 kilos de arroz y 800 gramos de salmón.

3º comida (13:30 pm): 1'3 kilos de ternera y un postre de crepes con helado.

4º comida (15:40 pm): 500 gramos de arroz, aceitunas, omega 3 y un tazón de pasta fresca.

5º comida (16:50 pm): 200 gramos de queso y 300 gramos de pasta.

6º comida (19:30 pm): 1'3 kilos de ternera y 700 gramos de queso requesón o cottage.

7º comida (21:15 pm): 14 tortitas de avena con sirope de arce.

