Duras imágenes: Muere un saltador base al tirarse de un piso 29 y fallar su paracaídas

El saltador base Nathy Odinson, de nacionalidad británica, ha muerto este fin de semana a los 33 años después de que su paracaídas fallara cuando se tiraba del piso 29 desde un edificio en Tailandia, según ha informado 'Daily Mail'.

El paracaídas no se abrió por completo

La tragedia ha sucedido en la localidad costera de Pattaya, ciudad al este del golfo tailandés, después de que el joven se precipitara desde el edificio y el mecanismo de su paracaídas fallara provocando que no se pudiera abrir por completo.

Además, parece ser que el saltador británico subió ilegalmente a la azotea del edificio de apartamentos y también iba acompañado de un hombre que grabó la previa del salto para subirlo a redes sociales. En el vídeo se puede apreciar como Odinson se prepara antes de realizar el salto y se escucha una cuenta atrás de 3, 2, 1...

Tal y como informa el 'Daily Mail', Nathy Odinson se golpeó con un árbol antes de estrellarse en el suelo, enseguida se presentaron las ambulancias pero el personal del servicio médico no pudo hacer nada para salvarle la vida. Las causas concretas de la muerte no se conocerán hasta que se realice la autopsia al cadáver pero todo apunta a que se produjo por una fuerte contusión al golpearse contra el suelo.

Además, los servicios de emergencia encontraron sobre su cuerpo el paracaídas, que no estaba completamente abierto, algo que evidencia que se debió producir un error en el mecanismo de este.

No obstante, no era la primera vez que Odinson subía a la azotea sin permiso, ya que en ocasiones anteriores le había visto el conserje del edificio y este no pudo impedirle la entrada. "Estaban haciendo contenido de vídeo para las redes sociales. Ya lo habían hecho antes y sabían que no estaba permitido", contaba Nathy Odinson.

En España la más reciente fue la de Álex Villar

Por otra parte, el salto base español sufrió el año pasado un duro varapalo tras la muerte de Álex Villar, uno de sus grandes profesionales de esta disciplina. El madrileño falleció con tan solo 34 años tras no poder sobrevivir a un accidente en el peñasco de Punta Calva, Valle de Chistau, Huesca. Al llegar al punto en el que sufrió el incidente, el servicio médico solo pudo confirmar su fallecimiento.

Villar acumulaba más de 10 años de experiencia y era instructor de parapente, paracaidismo y salto base, en su carrera había realizado más de 1.000 y su gran hito fue atravesar el arco natural de Piedrafita, Huesca. El experimentado saltador madrileño se lanzó desde 2.550 metros, recorrió 1.500 con un desnivel de otros 1.000 y consiguió atravesarlo a unos 250 km/h.