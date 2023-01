El drama de Gustavo Dacal, explusmarquista español de jabalina: "Puede que no vuelva a caminar"

Gustavo Dacal, el que fuera 10 veces campeón de España y plusmarquista nacional de jabalina, pelea en un hospital de México contra una enfermedad rara que le ha afectado su columna y la movilidad de las piernas. En concreto, el exatleta gallego sufre una espondilodiscitis, una infección de la columna vertebral y los discos adyacentes que le impide tener movilidad en las extremidades inferiores.

El deportista ha atendido a Antena 3 Deportes: "No fui consciente de que podía morir. Estoy abrumado con tanto apoyo. Existe la posibilidad de que no vuelva a andar, que tenga que usar silla de ruedas. Seguiré entrenando a atletas, sentado o de pie".

Dacal, que se ha sometido a cuatro operaciones, se encuentra hospitalizado en un hospital de la ciudad mexicana de Veracruz. Y es que el exatleta de Ponte Caldelas se marchó a México hace diez años para hacerse cargo de la preparación de los lanzadores mexicanos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014. El explusmarquista español prolongó su estancia en México de cara a los Juegos de Río 2016 y los Paralímpicos de 2020.

El atletismo español se ha volcado con Gustavo Dacal y deportistas de la talla de Ruth Beitia, David Cal, Javier Gómez Noya o Óscar Pereiro han mandado sus mensajes de apoyo al que fuera campeón nacional de jabalina.

Gustavo Dancal ha sido operado en cuatro ocasiones en México. Primero de apendicitis, después una colostomía y, finalmente, de la espondilodiscitis. Aun tuvo que pasar una cuarta vez por el quirófano para someterse a una ileostomía.

"De medio muslo para abajo no siento nada"

El exatleta gallego ha hablado sobre cómo evoluciona de la columna y su falta de movilidad en el diario Marca.

"El departamento de neurología y traumatología de la columna me hizo una resonancia y todo va bien. Cuando me den el alta del tema intestinal, hablaremos de rehabilitación. Yo traigo un fisioterapeuta para que me haga movilidad y estímulos en las piernas para ver cómo reaccionan. En términos generales estoy mucho mejor y ahora me encuentro en un hospital público, al que tuve acceso gracias a que mi mujer es beneficiaria de la seguridad social", cuenta Dacal a Marca.

"El tema neuronal y motor va para largo plazo. De medio muslo para abajo no siento nada. Cuando me dan con un pequeño martillo en la planta del pie o en el hueso, lo siento, pero si me entierran un alfiler en el pie, no me entero. Hay estímulos que noto y otros no. Pero no puedo cerrar las piernas por mí mismo, aunque los glúteo y caderas tengan sensibilidad", explica Gustavo Dacal a Marca.

"Tras pasar la tormenta he meditado mucho. Si no puedo correr, caminaré; si no puedo caminar, iré con bastón; si no puedo así, pues con un andador; y si no, pues en silla de ruedas se ha dicho. Buscaré la mejor alternativa, incluso competir en algún deporte paralímpico. Yo buscaré lo mejor pero me prepararé para lo peor. Mientras exista la posibilidad de recuperarme la cien por cien, yo lo voy a intentar", afirma Dacal al citado diario deportivo.