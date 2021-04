Dani Mateo pulveriza el récord de España de la hora en pista con 20.597 metros

El maratoniano Dani Mateo batió este martes el récord de España de la hora que estaba en poder de Mariano Haro desde hacía 45 años tras una jornada festiva en el Estadio Olímpico Camilo Cano de La Nucía (Alicante) en la que el veterano Martín Fiz consiguió la mayor distancia para mayores de 55 años.

En un evento patrocinado por 'Sports Santander', la iniciativa con la que el Banco Santander apoya el deporte popular, el atleta soriano, que estuvo acompañado como 'liebres' por Houssame Benabbou, David Bascuñana e Ibrahim Chakhir, logró una marca de 20.597 metros oficiosos, superando en algo más de cien el anterior récord nacional, en poder de Mariano Haro con 20.493 metros desde agosto de 1975 en San Sebastián.

El castellano-leonés corrió desde el inicio a ritmo de récord sobre la pista del estadio de La Nucía, logrando a los 15.000 rebasar la marca de Haro de 43:56 en 20 segundos y finalizar los 20.000 con un tiempo de 58:18 por los 58:37 establecidos por el legendario atleta, ambas también nuevos mejores registros nacionales.

"Ya he venido diciendo que la marca de Mariano Haro me parecía excepcional y te das cuenta de la grandeza de lo que significa. He afrontado este reto con ilusión y ganas, pero si digo la verdad lo veía muy difícil. Ha sido una pasada, el 'speaker' ha estado increíble, mis compañeros me han llevado en volandas", dijo Mateo.

El maratoniano le dio las gracias a su entrenador por hacerle disfrutar "un montón" con este reto y no se olvidó de la anterior poseedor del récord. "Le diría que muchas gracias por inspirarnos y abrir el camino. Yo soy soriano y él, palentino, y lo tengo como alguien cercano. Gracias a atletas como él y como también Martín Fiz, las nuevas generaciones estamos aquí", señaló.

Por su parte, Martín Fiz, de 58 años, detuvo el crono en 17.662 metros en su intento de recorrer la mayor distancia posible en 60 minutos, logrando el 'primer récord' de la hora en pista en su categoría para mayores de 55 años.