Culpan al piloto del accidente del helicóptero del dueño del Leicester: "Si creemos que estamos en Apocalypse Now..."

El día en el que han salido a la luz imágenes inéditas del despegue del helicóptero del dueño del Leicester antes del accidente, los expertos empiezan a hablar de error humano. Carlos Garza, experto en vuelo, culpa al piloto: "Los helicópteros no son peligrosos, pero si creemos que estamos en la película Apocalypse Now... Despegó hacia atrás y forzó mucho la máquina".

Hablamos con Carlos Garza, experto en vuelo, que relata lo ocurrido según las imágenes: "Debería despegar hacia delante, tomar velocidad y altura, esa sería la senda de despegue correcta. Pero salió hacia atrás, forzó la máquina todo lo posible... Más potencia y más potencia".

Garza es más duro aún con el piloto: "Hay decisiones no tan arriesgadas. Yo hubiera hecho una buena carrera de despegue, es lo responsable, y no pensar en que me están mirando, soy muy guay, llevo un helicóptero con mucha potencia y despego sobrado".