La clausula 'anti-Piqué' de la nueva Ley del Deporte

La nueva Ley del Deporte está preparada para ser votada en el Congreso de los Diputados después de que se llegara a un acuerdo este pasado martes donde se cerraron algunos flecos.

Uno de los puntos más importantes que se han esclarecido tras la aprobación de esta nueva Ley es que ningún jugador en activo podrá tener relaciones comerciales con una competición en la que participe, lo que podemos empezar a llamar como la cláusula 'anti-Piqué'.

El defensa del FC Barcelona tuvo que salir a dar explicaciones el pasado mes de abril después de que se filtrara que había mantenido conversaciones con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, para ayudar a que la Supercopa de España se disputase en Arabia Saudí.

Piqué se excusó en su canal de Twitch, donde dejó que todos los periodistas que quisieran le preguntaran sobre el caso, él mismo defendió que lo hecho era legal: "Todo lo que hemos hecho es legal. Quiero dar la cara porque no tengo nada de esconder. No es que me esconda, es que me siento orgulloso de lo que hemos hecho en Kosmos. No tiene nada que ver un tema comercial con un tema de resultado en el campo. ¿Acaso te imaginas que los árbitros nos pitaron a favor?", explicó.

Luis Rubiales no dio ninguna comisión a Piqué pero Arabia sí dio al futbolista cuatro millones por ejercer de intermediario.

Repercusión de la Ley del Deporte

Las selecciones de surf y de pelota vasca podrán asistir a competiciones internacionales. De forma independiente de las distintas federaciones nacionales. Para el Presidente del PNV, Andoni Ortuzar, esta nueva ley del deporte es abrir de par en par la puerta par que selecciones vascas puedan competir con otras naciones.