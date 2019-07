En un sprint más que ajustado, el holandés, se impuso al triple campeón mundial Peter Sagan y el australiano Caleb Ewan, dos velocistas consagrados, con tan solo 26 años.

El ciclista neerlandés del Jumbo Visma, campeón del mundo sub 23 de ciclocross en 2013 y de la París Roubaiz en 2014, sorprendió a Sagan en la misma línea de meta.

Tras una caída de su compatriota Dylan Groenewegen, se convirtió en líder de su equipo. Y así, sin dejar escapar la oportunidad, alcanzó el primer puesto, ofreciendo espectáculo y emoción para todos los amantes del ciclismo.

"No podía creerlo, todo nuestro plan se había venido abajo. No veía a Dylan hasta que escuché que se había caído. Fue un momento extraño, porque todo el trabajo que veníamos haciendo desde hace tiempo se iba por la borda. Entonces me he dicho que tenía que disputar el 'sprint' porque si no el mejor del equipo acabaría en el puesto 25. Pero me habría conformado con estar entre los cinco primeros. Quizá por eso estaba muy tranquilo, no tenía nada que perder. He notado que Sagan iba más lento que yo y he lanzado mi bicicleta sobre la línea de meta. Pero no sabía que había ganado", aseguró.

De esta forma, se convirtió en el primer holandés en 30 años que comienza el Tour vestido de amarillo. El último fue Erik Breukink, cuando venció en 1989.

A lo largo de la etapa, además, se vivieron dos caídas en el pelotón. La primera de ellas, en la que se vio afectado uno de los grandes favoritos, el danés Jakob Fuglsang y, en la segunda, la mala suerte corrió de la mano de Groebewegem.

Sin embargo, el protagonismo se volcó en la celebración del 50 aniversario del primer triunfo de Eddy Merckx, ídolo local y eterno, con su imagen en cada uno de los rincones del centro de la ciudad. Además, este fue el encargado de dar la salida, bajando la bandera, desde el coche del director del Tour, en una primera etapa con principio y fin en Bruselas y un total de 194 kilómetros.

Desarrollo de la carrera

Fue otro belga, Greg Van Avermaet, campeón del mundo, quien formó la escapada del día, junto a Berhane, el danés Schmidt y otro belga, Meurisse. Siendo Avermaet, el primer líder de la montaña.

Con una ventaja ya de tres minutos, el pelotón decidió pasar a la acción. Los belgas, Lotto-Soudal, Deceuninck-Quick Step y Jumbo-Visma se activaron seguidos del Ineos. En el kilómetro 62 la avanzadilla atravesó el pueblo de Petit-Enghien, escenario de la primera victoria de Merckx, el 1 de octubre de 1961, con 16 años.

Tras el impulso del Movistar, surgió otro valiente que se rebeló en solitario, el francés Stéphane Rossetto. Sin embargo, el ciclista galo pronto se vio sobrepasado por el resto de ciclistas a punto de llegar al sprint.

A continuación, sucedió la primera de las caídas de este Tour, afectando a uno de los grandes favoritos, el danés Jakob Fuglsang. Sin embargo, este imprevisto no acabó con el ciclista, quien con la cara ensangrentada, volvió al grupo con ayuda de sus compañeros.

Con los posibles candidatos al título sin apenas opciones, el Bora trató de colocar a Sagan en posición privilegiada. Sin embargo, fue Mike Teunissen quien vengó la desgracia de su compañero con una victoria inapelable junto al Palacio Real.

Quinta victoria de la temporada para Teunissen, después de la general y dos etapas en los Cuatro Días de Dunkerque y el ZLM Tour.

El Tour sigue en Bruselas para la disputa de la segunda etapa, una contrarreloj por equipos de 27,5 kilómetros con salida junto al Palacio Real y meta en el Atomiun, símbolo de la ciudad, a escasos metros del Estadio de Heysel. Una jornada propicia para un cambio de líder, ya que se podrán establecer algunas diferencias..